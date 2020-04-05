ways of seeing：線上香港藝術遊 為你解寂寥

《呼吸一間屋的空氣》白雙全，2006，錄像--記者與程展緯用Zoom做訪問，聽到他一些生活中的聲音，冲水聲、滑鼠聲與吸塵機聲。程展緯說想用白雙全的這個作品「應一應景」，回應現在這種每個人都不出門的狀况。「雙全這個好簡單和日常的作品，就是說一個人在自己間屋裏面吹氣球，通過呼吸慢慢填滿整間屋、佔據全間屋。」（香港藝術館提供）

《含羞少女》，夏碧泉，2002，混合素材（木、皮革及鐵）--程展緯表示，早年覺得夏碧泉的作品只是造型上有趣，但長大後發現，即使自己不是形體藝術家，都能感覺到夏碧泉對環境的真實貼地。他把土瓜灣街頭撿來的鐵叉、平底鑊的木棍與皮靴製成雕塑，「這種創作的方法，不是在好乾淨的城市可以做到。一定是『雜崩冷』的城市裏，有捐窿捐罅的人、或者在一些做回收的地方，帶有好強的街道感覺」。「我諗我哋現在愈來愈少這種行街的經驗，當這個城市在疫症之中，大家都會怕咗去執嘢，或少了在街上的時間，覺得街是危險的地方，所以要走，但如果用這個時間看他的作品，會感受到自己在街上面。」（香港藝術館提供）

《相見》，曾翠薇，1999，塑膠彩布本--香港藝術館收藏了很多曾翠薇早年的作品，程展緯覺得曾翠薇作品最有趣的地方是「畫來畫去都是畫緊一間房間，間房好似無咗塊牆」。看她的畫和看Netflix電影不同的地方是，一幅畫已經訴說整個故事，就像作品《相見》中，「這兩個人剛剛相遇，旁邊棵樹掛住一件衫，就像掛住一個人，所有東西都好像在（燃）燒，好像會消失。外面好像有一個天煞孤星撞到海中，雖然我不知道是什麼來的其實，但當幾個符號相加相扣成一個故仔」。他覺得她畫畫的時候其實都在同一畫室裏面，但同時間想像外面的山水。（香港藝術館提供）

《荳》陳餘生，2012，電腦打印紙本--已屆95歲的陳餘生，由早年多用亞克力創作，到近十數年多改以電腦軟件小畫家創作。「他本身是一個大畫家來的，到他晚年時卻用小畫家來畫。」程展緯雀躍道，這個演變好適合當下，鼓勵大家在家中創作。他說在網絡世界實在有太多厲害的人事物，難免會令人感到無力，但陳餘生的畫作不會高高在上，而是令人感覺親近，令你覺得自己都可以畫到。「這是好重要的地方，是令你看完他的畫後，都想嘗試去畫。」（香港藝術館提供）

《燭》陳餘生，2015，電腦打印紙本--而這幅既像內衣，又像胸肌，或是蠟燭的畫作名《燭》，程展緯說陳餘生所畫的形狀抽象，每一個形狀都介乎在好多日常生活中認知的事物之間，但同時卻定格在同一張畫之中，就恰似每個小朋友都會經歷的「命名塗鴉」繪畫發展階段。「在小朋友畫畫後，爸爸問他圖畫代表什麼，他答餅乾，媽媽問他，他答眼睛，每次都會回答不一樣的答案。這些圖像好耐看，因為無法一次睇盡他畫了什麼，意象會隨着時間轉變。」（香港藝術館提供）

《一小片黃色》陳餘生，1984，塑膠彩布本--程展緯一口氣給記者看了10幅陳餘生的作品，對其畫作顯得愛不釋手，他用滑鼠指着《一小片黃色》說道：「你有時可能覺得它像一隻眼睛，有時像一座山，有時好像一個圖騰的標誌。陳餘生的畫就是有這個特點，不能夠純粹用文字去描述它，是一種原始的藝術，同時間亦有一些兒童畫的風格。」程展緯認為困在家中的時光，最好是看一些原始而抽象的作品，就像人類未知道掛在天上那闋光稱為月光之前，只能用手指着、用眼看着與用腦想着的最原始狀態，激發人們越過牆壁無限想像。（香港藝術館提供）

【明報專訊】全球抗疫期間，多國博物館都開放免費網上版，讓大家飽覽藝術品以解留在家中的寂寥。但琳瑯滿目的博物館要如何入手？

紐約現代藝術博物館（MoMA）以保安員語音導賞藝術品做賣點贏得網民青睞，我們又找來持有保安牌照的本地藝術家程展緯推薦心儀網上藝術館。

記者發出邀請時，任由他天馬行空隨意挑選全球任何一間博物館與藏品，但他始終鍾情香港，決意推介香港藝術館剛重新整理推出的網上藏品資料庫，並揀選4名香港藝術家陳餘生、夏碧泉、白雙全與曾翠薇作品重點推介，他說為自己訂立了一個框架，希望讓畫作回應家中環境與疫情當下。

睇藝術品 抽一抽離

「有人說書店與藝術館就像是避難所，不是說你要逃避一些事情，而是讓你靜一靜、暫時離開，站穩腳再走出去。藝術品都是一樣，讓你可以抽一抽離，去望一個好（現）實的地方以外的世界。當你改變不到客觀的現實的時候，藝術品可能可以提供一個渠道給你表達，如果你見到一些作品是有感受的時候，個感受就好像是你接通了其他人的感受，我覺得是情感的空間來的。時間表上有一些時間接通別人的情感，藝術品的作用可能就是這樣。」

小插曲：

明明我叫

Ching

Chin-wai…

程展緯貫徹他一貫搞怪的性格，在訪問之初不忘嘲諷香港藝術館網上藏品資料庫，以普通話拼音為藝術家命名，「我自己都search唔到自己個名」，他說自己明明叫程展緯Ching Chin-wai，資料庫卻用普通話拼音「Cheng Zhanwei」。他說如果資料庫最大目的是為了讓人可以搜索到藏品，這個目的「明顯failed」。他還將這個普通話拼音名到Google搜尋看看，發現一件和自己相關的圖片都沒有，有趣的是見到一些和他國內同名的人，甚至見到特首林鄭月娥的相片。

香港藝術館藏品資料庫

網址：https://hkmasvr.lcsd.gov.hk/hkmacs_data/web/object_web.nsf/

文 // 彭麗芳

圖 // 香港藝術館提供、程展緯提供、資料圖片

編輯 // 林曉慧

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