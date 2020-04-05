若生存機會均等，該救誰？

【明報專訊】這是永恆的道德哲學難題：在道德兩難的情况下，做什麼也好像不對，我們應怎樣抉擇？之前這些還只是道德哲學課堂上的討論，但這陣子就成了現實世界中各國一定要做的決定。肺炎肆虐，多個國家重病人數急升，但醫療資源不足，就像呼吸機等物資根本無法滿足所有病人的需要。各國政府不得不回答這個問題：我們應該先救誰？我們應該用什麼條件去決定資源用在哪些人身上？

最明顯的答案當然是病情。病情嚴重的，似乎更需要得到救助；沒有更多的醫療資源，他們就更易有性命之虞。這看來是最合理的安排，也是大家都認同的做法。當然這當中也有曲折之處。就像急救的時候，有些指引都會認為在大量傷者使得資源不足的情况下，最嚴重的傷者不一定就要先救。因為若最嚴重的傷者能救回的機會太小，把不足的資源應用在他們身上，反而最後令本來沒那麼危急﹙但也很危急﹚的傷者得不到救助而死去。

這等考慮在具體操作上不易判斷。究竟到了什麼程度才算是「太危殆」，寧願把資源用來救其他人。但容我們先放下這問題，進一步追問：若太多病人危急程度也差不多，我們又應怎樣分配醫療資源？而這正正是眼下肺炎期間多國要面對的問題。

外國有論者提議，我們可以用年齡來決定醫療資源應該用在哪些人身上。他們認為，假如病情一樣嚴重，我們應把資源放在拯救年紀較輕的病人身上。背後理由，似乎在於得救後，一般來說年輕人還有更長的年月去享受生命，而且因為年輕，生活的質素平均來說也比老人好。反過來說，就算救回了老人家，老人還可享受的年月平均較短，而且年老的生命也可能有其他長期病、身體不適等，享受到的生活質素一般也不及年輕人。進一步來說，年輕人也可以對社會有更多貢獻，反而老人卻需要其他人的照顧。這樣說來，救回年輕人的性命，不論對個人或對整體社會而言，也更有價值，所以我們應該先救年輕人。

這樣的說法不知大家覺得有說服力嗎？這可跟我們一般的直觀想法不符啊！在危難之際，一般我們覺得應該先保護老弱婦孺，因為這些群組的自保能力較弱，我們應先保護他們。鐵達尼號出意外，也是讓這些人先上救生艇吧！我們又怎可以在這時候把醫療資源先救助年輕人？而且老人貢獻社會多年，這不正是回報他們的時候？

支持先救年輕人的人，他們就可能回應，指出兩個情况中有不能類比之處。鐵達尼號中年輕男性自保能力較強，所以不應先上船。但在原本討論中，我們討論的正是兩者病情一樣危急的情况啊，所以根本不存在誰的生存機會較大。我們問的，正是兩者生存機會一樣的話，我們應該先救老人還是年輕人的問題。

當然我們還有第三條路可以走。我們可以認為年齡在這問題上根本不相干，大家都先到先得就好了。不知大家覺得哪一個說法更有道理？

文‧嚴振邦@好青年荼毒室