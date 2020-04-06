專家扎記：擺脫死亡忌諱 5步坦誠溝通

【明報專訊】「百行孝為先」，孝順一直是華人家庭的重要道德標準，規範了長輩及子女的家庭角色及義務。傳統對「孝順」的理解，包含了尊重、愛護，以及報答父母過去在家庭及養育的犧牲，因此，「孝順」成為照顧晚期親人的最大動機。

孝順之餘 建立雙向關係

香港大學社會工作及社會行政學系陳麗雲教授的研究團隊在2010年發現，上一代華人家庭比較認同輩分及着重尊卑，照顧工作被視為理所當然，而照顧指令往往是從上而下，照顧者只能從命；假若家人不能滿足這方面責任而要外人幫忙，是一件羞恥的事。然而，經歷時代轉變，新一代照顧者雖也認同孝順的重要，但他們對安寧照顧有了新看法。新一代照顧者認為照顧是一份關懷，是一種雙向關係，他們渴望與病者作有意義對話；他們關心的不僅是實務照顧，更關心病者情感上的需要，希望盡力維護患病長者的尊嚴。在照顧過程之中，他們希望得到支援，亦希望得到病人及其他人諒解他們面對的困難。

研究提醒了我們雙向溝通的重要，但基於社會文化對談論死亡的迴避，增加了溝通難度。總結前線輔導經驗，不妨參考以下與家人談論安寧照顧課題的要點。有需要的時候，可找醫護團隊及社工協助，促進一家人在坦承開放的氣氛下對話。

1. 自我準備

不必急着與病者談論，先想一想，在照顧患病家人的過程，什麼對你是最重要？你最想在談話中讓自己和對方知道什麼？

2. 適當時機打開話匣子

想一想先和誰討論？誰會比較接受討論而誰又比較抗拒？什麼是適合時間和地點？家人可在日常生活接觸到的話題，例如某則相關新聞或電視節目開始。如情况緊急，要盡快尋求醫療抉擇共識，就要選擇比較安靜及私隱度高的地方，注意家人或會抗拒這話題，因此需要適當的邀請，亦要預備對方抗拒時自己怎樣回應。

3. 坦誠而開放的溝通

以不疏忽、不過分保護的態度展開對話。可以先分享自己想法，再看對方回應。過程中要留意對方及自己的情緒反應，要肯定雙方在過程中都曾經努力和付出過，特別是背後出自愛的動機，同時體諒雙方的困難和苦衷，保持同理心十分重要。

4. 持續對話

病者與家人需要時間和空間去消化和思考討論內容，不必急於一時下結論。

5. 尊重結論

只要過程有充足討論，無論結果如何，一般都以病者最大利益及意願作依歸。最重要是一家人會攜手走過前面的路。