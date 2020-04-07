光線集中 射程遠 隱形激光無處不在

【明報專訊】談到激光（laser），相信許多人會想起觀星筆，還有那夜在太空館外高唱的《激光中》。很多人不知道，發現激光原理的人，是大名鼎鼎的物理學家愛因斯坦。時至今日，激光已廣泛應用於生活中，例如超市收銀員一「嘟」便能識別產品，醫生用激光做精細的手術，以至我們享受的高速上網服務所用的光纖網絡也需激光來傳遞信息，激光技術對人類絕對是貢獻良多。

激光（台灣稱為雷射）被形容為20世紀人類重大發明之一，具備多種特性，如光束狹窄而集中、具指向性不易擴散、射程遠，高功率光束照向接觸面時能氣化物質等，因而被廣泛應用。

愛因斯坦最先發現

激光如此特別，是因為需要透過人造激光器內的特定環境和條件產生出來。Laser一詞，由英語Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation字首組成，意思是指藉受激輻射而產生或放大的光波。最先發現激光原理的人是物理學家愛因斯坦，然而1910年代的技術未能證實。直到1960年代，美國物理學家梅曼（Theodore Maiman）研製了世界第一台激光器，激光正式面世。要產生激光，必須有「激光介質」，當年梅曼利用紅寶石作為介質，產生的激光被稱為「紅寶石激光」，及後人們發現鋁、二氧化碳、有機染料等固體，以至氣體及液體，也能產生不同波長的激光，因而製造出各種激光器來作不同用途。例如脫痣用的激光，是利用二氧化碳為介質，以氣化皮膚細胞，達至脫痣效果。

■專家意見

◆曾遠康（香港理工大學應用物理學系副教授）

文：李佩雯

編輯：梁小玲