People：建築師鄧漢添 翻新醫學院如細胞體

要全天候溫習或小休，2樓提供適合學生不同需要的共享空間。相比以規範功能劃分空間，Nuno將集體及嘈吵，到安靜及私密的區域由左至右佈局。從演講廳的一側，穿過適合討論、聚首的梳化區，就是以小桌子為主的研習空間。（受訪者提供）

【明報專訊】香港大學李嘉誠醫學院最近翻新，鳥瞰這設計，像一隻細菌結構，「現在大家都覺得更像病毒吧。」建築師鄧漢添（Nuno Da Silva Tang）笑說。7000平方呎的「細胞體」內，寶藍色長沙發彎彎曲曲，被線粒體般的小桌椅圍繞；蝦肉色天花板上，900個圓形小燈泡整齊排列；玻璃燈管如血管般貫穿全室，為空間添上暖意。設計奪得第33屆世界建築社群網大獎（World Architecture Awards），也算為香港公營建築的這次實驗讚好。

Nuno長相與港男無異，卻有個長長的名字──Nuno Da Silva Tang 鄧漢添。名字又中又西，陀地兼西式，原因是母親為葡籍澳門人，姓Da Silva，父親姓鄧。混血兒Nuno，在香港出生再移居加拿大，其後到法國巴黎讀建築，為名牌Louis Vuitton效力多年。7年前他回來香港成立工作室Atelier Nuno Architects，「我一直都想回來，搞清楚我的起源。在中國做建築，可是件刺激玩兒。」他一腔美式英語道。

港式豪華大堂 為何像倒模？

如此繽紛多元的文化背景，擴闊了這名建築師的視野。例如他掛在嘴邊的法式思維：「法國文化是常問『為什麼？』，香港沒那麼多，都是follow、follow、follow，法國人是question、question、question。」法國建築文化濃厚，談論建築難不倒巴黎人。香港呢，Nuno坦言香港沒這支歌仔唱，即使城中有不少大擲千金裝潢的「氣派建築」，但他汗顏：「那些奢侈豪華的空間、大堂為何像倒模一樣？都用大理石，用吊燈，或認為高樓底就夠grand。好像大家對於『grand』的理解只有這樣。」

Nuno自言揀擇刁鑽，不信香港事事求快的一套，工作室連他在內只有兩名員工，和客戶交流都是兩人包辦。他的設計宗旨，是要獨一無二，挑戰常規，為用家量身訂做，「叩問用家的問題核心，令空間變得有趣」。

就像這次為港大醫學院翻新，Nuno把以往蒼白規範的設計改頭換面。踏進大堂，依然是象徵醫療的白色主調，卻是一種帶有層次感的白。天花板懸掛着一層層白色透孔「鋁管」，像花瓣般層層展開，「在地鐵站的圍欄、天花、垃圾桶，不難看到這種穿孔鋁板，它只有8毫米，很薄，也很便宜。」隨處可見的白色穿孔鋁板，經Nuno團隊反覆研究，做出小孔圓周恰好的大小，巧妙地讓光管和冷氣機能藏在裏面運作。抬頭一望，視線穿過小孔，隱約看見柔和燈光，陽光亦能穿透小孔進入室內。即使鋁板佔去不少樓底空間，卻不覺壓迫。

作為迎客設宴的大堂，設計尚需一定氣派；走上2樓，來到只有醫科生能踏足的學習共享空間，是時候加點趣味吧？「醫科生予人嚴謹感覺，其實他們像大家一樣，也想學得開心，我們於是設計了如此一個學習遊樂場。」全層空間色調溫暖，放眼大部分是弧形及圓形物件，猶如細胞內部結構，甚具玩味。

校園演講廳 晚上變身為影院

例如彎曲的寶藍色雙面梳化、3層圓形木地台、可移動的小桌椅，可愛之餘，還有促進學生交流溝通的功能。Nuno留意到，港大校園裏學生私人空間太多，共享空間卻不足，設計上亦慣常以特定功能區分空間，教室就是教室，演講廳就是演講廳。「我相信教育離不開交流，校園設計得流動，學生才會有更多交流的機會。」像他設計的校園演講廳，晚上可變身為影院，醫科生日間奮鬥完畢，放學後即可放鬆一下。

文：宋霖鈴

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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