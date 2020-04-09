急凍熟食 日本直送家門 簡易餸菜包 幾分鐘滿桌和味

飽肚之選——人氣輕食組合 A 以麵飯類為主，「簡單一叮！雞肉蛋包飯」是附蛋皮的蛋包飯，方便食用（不包茄汁，圖）。另有醬油味濃郁的彩椒牛柳絲炒麵及米飯香軟的照燒雞腿肉米漢堡。 （原價 $123，8折 $98）（林若勤攝）

家中吃章魚燒——人氣輕食組合B包括意式番茄肉醬意粉（前）、牛肋肉米漢堡（後）和章魚燒（配醬汁及紫菜絲，中）。當中章魚燒大受歡迎，它採用日本小麥粉製成麵漿，口感軟腍，如要外脆內軟的效果，可用平底鍋煎香。（原價$144，8折$115）（林若勤攝）

鯖魚味噌煮——超過 200 款急凍熟食由日本直送到港。圖中「鯖魚味噌煮」 （$47/2件） 是店裏最受歡迎菜式之一，鯖魚柳肉厚且無骨，味噌入味無腥，配白飯一流。 此菜式現時與汁煮漢堡扒和雞肉麻婆茄子組合成「 人氣小菜組合」套裝，有8折優惠更抵買 （原價 $174，8折$139）。（林若勤攝）

【明報專訊】香港人最愛到日本旅遊，但近期因疫情影響，訪日無期。光靠思念的確無法抑制外遊欲望，幸好，我們仍能依靠快遞一嘗日式小確幸滋味，一口鯖魚，一啖細綿白飯，還有一碗溫熱味噌湯，只要在網上落單，兩三天後便可品嘗這些由日本直送到港的日式住家菜風味。

香港面積小，交通四通八達，蔬果魚肉樣樣新鮮，急凍食物不算十分流行；但近期因疫情關係，大家每次購物時，寧願盡量添置一些可存放較久的食物，急凍食物便是其中之一。日本人是急凍食物專家，於2016年登陸香港的日本食品網站TASTING TABLE Japan Premium是當地著名品牌，香港網店現有逾200款由日本直送的急凍熟食和食材，落單後約兩個工作天送抵香港，但現時由於疫情關係，等候時間可能要多延一兩天。

食材標榜有機不加激素

品牌標榜選用優質材料，譬如使用無添加激素和基因改造的肉類、有機蔬菜、當造海鮮，質素比一般急凍食品高，不少居港日本人也長期訂購，店內職員表示以西灣河和太古地區的回購率最高；最近亦因疫情關係，吸引不少本地新客。這些急凍熟食以真空包裝居多，以保存食物鮮味，只需以微波爐或將原袋置於滾水中加熱數分鐘即可食用，省卻不少在職人士放工後的入廚時間。

8折套餐 無骨鯖魚有驚喜

網站的選擇分為海鮮、肉類、蔬菜等類別，當中性價比較高的是6組「人氣商品優惠『得』組合套裝」，各套裝含3至4款急凍餸菜，現時更提供8折優惠。（由於現時運輸問題，供貨量不穩定，使原本組合或出現款式數目及價錢變動，所以要留意官網上的最新價錢和安排。）

人氣小菜組合，最適合鍾愛日本住家菜的人，有鯖魚味噌煮、汁煮漢堡扒和雞肉麻婆茄子。記者試吃，整體味道正宗，跟在日本吃到的沒太大分別。其中以鯖魚最有驚喜，試過烹煮鯖魚的人都知它多骨又腥味重，可是這款鯖魚以味噌煮，魚柳肉厚且無骨，味噌入味，就連拆開包裝時也未嗅到丁點魚腥味，質素比不少本地的日式料理餐廳高，值得一試。雞肉麻婆茄子微辣，茄子炸過，不會太軟身，適合下飯。汁煮漢堡扒來自家研發無基因改造的牛肉、雞肉和豬肉，味道富層次。

喜歡和風洋食和中華料理的話，可選人氣輕食組合A，包括雞肉蛋包飯、照燒雞腿肉米漢堡和彩椒牛柳絲炒麵。最吸引眼球的是蛋包飯，賣相漂亮，蛋下的有機茄汁雞肉炒飯， 每粒米飯沾滿香甜的茄汁，甚有日式西餐老店風味。

■TASTING TABLE Japan Premium

地址：銅鑼灣加寧街5至7號加寧大廈1樓A室

查詢：2562 2560

網址：tastingtable-japanpremium.hk

註1：即日至4月30日凡買滿$300，結帳前輸入折扣代碼「HM03」可享免費送貨

註2：「人氣商品優惠『得』組合套裝」的組合和價錢會因應供貨調整

註3：周日及公眾假期休息

文：陳麗斯

編輯：李東阳

電郵：feature@mingpao.com