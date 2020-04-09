一周一優惠 沖繩雜錦盡在碗中

【明報專訊】另一家日本食品網站Oisix HK，亦提供日本直送急凍熟食，只要放入微波爐或原袋放進滾水中加熱便可。人氣之選有日式茶碗蒸蛋，用日本竹筍、扇貝、雞肉、香菇、銀杏、毛豆和雞蛋製成，味道媲美餐廳質素！另一推介是沖繩風炙燒五花肉，這款日式東坡肉煮得非常軟腍，肉味突出，適合下飯。

此外，品牌每周推出9折「特選急凍4餸優惠組合」，由即日至4月15日的組合有使用米油炸成的日式炸雞、炸大分池魚、炸蝦餅和雜錦海鮮組合，組合價由原價$287.2減至約$258.4。炸雞先炸好後急凍，簡單叮熱、下鍋油翻炸或用氣炸鍋翻炸均可，入口時仍外脆內嫩。而炸魚和蝦餅則是上好麵包糠，可半煎或用氣炸鍋生炸，口感較脆。雜錦海鮮比坊間的急凍海鮮大塊、有口感，用來配搭任何菜式皆宜。

■Oisix HK

電郵：hongkong_cs@oisixradaichi.co.jphongkong_cs@oisixradaichi.co.jp（4月16日後改為：cs@hk.oisix.com）

網址：hk.oisix.com

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