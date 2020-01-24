靈活之城 變陣自強 DIY口罩 琴室四圍走

菲姐和一眾酒店同事善用酒店物資，如牀單、過濾布等，製作共有3層的布口罩，經清洗及消毒後可重用。（林若勤攝）

菲姐擅長用衣車自製衣物，眼見坊間缺乏口罩，她和酒店同事合力製作了逾千個可重用的布口罩，為後勤員工及弱勢社群送上心意。（林若勤攝）

【明報專訊】危機當下，正是體現香港人抗逆力之時。口罩不足，城內多間口罩廠呯呯聲成立；無法出門，就將社區搬上網，上班、會友，甚至是法官開庭，總之上網能解決的，就不成問題。

山不轉路轉，路不轉人轉，變陣的故事，小城角落處處上演。有酒店員工早晚踏衣車，縫出溫情滿溢的布口罩；琴行存亡之際，員工使出新招，改裝車廂化為流動琴室；小學生也不執輸，變身YouTuber拍片教人溫書。縱使一罩相隔，依然溫暖人心。

酒店布草員 動員同事製口罩

◆張慕菲（菲姐，馬哥孛羅香港酒店——制服及布草房服務員）

入這行工作，也算是疫情帶來的契機。本來我做飲食業，SARS時，在食肆當半日工，第一個就炒我，好心酸。後來再培訓班的阿sir見我識車東西，知酒店等人用，就介紹我入這行。有人說布草員掙錢少，我又後生，不如做酒店執房，但我個人興趣是縫紉，喜歡製作古古怪怪的小物、袋仔、衣衫。

布草員，平日要負責修補牀單衣物，分派日常布草，都辛苦的，推布草車好重，練得我好大隻。疫情令酒店客量減少，工作量也少了，卻有新挑戰，一班同事見人人都撲不到口罩，嘗試自己縫，幫幫大家。

上YouTube自學 屢敗屢試

口罩呢，我以前從未做過，大家都不是專業，要上YouTube睇片學，挫敗過好多次。起初從深水埗買布回家試縫，有同事笑我做得太拱，像胸圍，要將紙樣畫淺窄些。又試過用不夠透氣的布，工程部同事說行去西鐵站也喘不過氣，得再換物料。

各部門同事分工合作

同期在酒店這邊，我們用公司的布疋物資製作布口罩。布草房上下很齊心，個個返工車到收工，去小便也不敢。還招募了其他部門同事，有銷售部、前台、餐飲部等，好踴躍。一個個工序教他們，印紙樣、裁布、剪橡筋、剪鐵線、摺骨、縫紉、高溫消毒、包裝。縫一個口罩，大家分工合作，也差不多要半小時。

縫合是最難一步，左右要車得平衡，將鐵線收好。不少同事是新手，總有大頭蝦，縫漏橡筋、歪東歪西，但大家互相監督，做得很滿足。兩周內我們生產了1200個布口罩，供酒店後勤同事使用，也將部分送至兒童癌病基金。

寄送美、日親友

酒店的衣車和打褶機固然好用，但我家裏只有萬用衣車，操作慢，只縫了少少口罩玩下。同事、鄰居我都會送上幾個，認識的人都送，最重要大家不介意。一碼布可以縫很多個，五顏六色的，有同事不喜歡花紋，我就做深藍色的。你聽這個同事還WhatsApp我，說她老公也好喜歡用。這次疫情來得急，時間長，一定要守望相助。未封關前我寄了去美國給親戚，又寄到日本給女兒，她在秋葉原工作，我成日掛住她，想到睡不着，唯有叫她萬事小心。不嫌棄的話，你們不如也拿兩個回去？

文：宋霖鈴

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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