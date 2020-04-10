不怕「食檸檬」 小六生開live教溫書

事前準備：Chloe說話伶牙俐齒，但致電校長前，緊張的她仍會先寫下重點，以防錯漏。（蘇智鑫攝）

短片中Chloe說話緩慢，現實中語速卻相當快，性格機靈活潑。她笑說：「爸爸教我說話要有停頓，像剝洋葱般一層層交代內容。但其實慢起來，我反而容易忘記該說什麼。」（蘇智鑫攝）

【明報專訊】◆黃皜翹（Chloe，小六學生、同享童分創辦人）

同學說我好奇怪，平時上學人人都很忙，我就好輕鬆好自由，不用補習；停課後，個個在家閒着，我又忙了起來。

小學生可為社會做什麼？

停課初期好多同學問我功課，我想是他們爸媽要工作，沒空解答。後來我看見華仁書院徵集口罩，又得知李嘉誠先生、王維基先生做了好多事幫社會，讓我思考學生能否藉自己能力做些什麼？2月初我開始拍YouTube片，分享溫習心得，後來進一步成立非牟利平台「同享童分」，鼓勵學生在家時互相幫助，一起討論家課、一起學習。

早前政府未取消小六呈分試，我擔心教人讀書會蝕底，令別人叻咗。但後來發現，教人有九成時間是自學，自己亦會蒐集更多資料，更熟悉課題。好比香港人在疫情之前也不愛分享，但現在會捐物資，大家不足，就要分享。

網上招募團員 爸爸助剪片

我在網上招募了幾個團員，年紀最大的是兩個中二姐姐，最小的是小六生，早前每天都要開會度橋，構思吸引的話題，又要綵排。拍片的準備過程很麻煩，要set鏡頭、寫貓紙，有時媽咪同細佬發出聲響，又要再來過，但爸爸替我剪完片放上網，的確很有成功感。

回想第一次在facebook的問功課直播，只有3人參與，最後一個接一個走了，無人留低，我好沮喪，好崩潰。到第二課，我們把主題轉為學地道粵語，多得其他組員邀請社區中心，又在Instagram宣傳，最高峰有百多人看。本來我不懂「食檸檬」的意思，也是在那次學的。

致電中學校長 推動輔導計劃

推廣「全港中學生計劃」時，我也食了幾個檸檬。計劃原意是推動中學生輔導小學生，我發了很多電郵給不同中學校長，豈料不少是error，於是我決定親自致電校長談談。我不認識他們，怕自己說錯話，又怕校長問問題，我不懂答。於是爸爸和我練習，我打給他，他扮校長：「你打來幹嘛？」我說我發了電郵給你，他說：「得㗎喇。」我心想怎麼這樣說話？他說陌生人不一定對人友善，語氣未必像預期一樣。後來真的有校務處職員這樣說，我再三強調計劃關乎全港學生，他才肯替我留言轉達。

這幾次通話，我用Zoom錄影放了上網。當中有不少要等待的時間，我就對鏡頭扮扮鬼臉（伸舌頭）。爸爸說這是我成長的歷史性時刻，值得紀念。沒想到即使出不了門，也練習到說話技巧和膽量呢﹗