那不勒斯士兵：疫病擬人化 「花名」引公眾關注

【明報專訊】西班牙流感命名導致一些混淆。早在疫症肆虐時，當地更流傳一個花名「那不勒斯士兵」（Naples Soldier），乃出自著名歌劇的選段。書籍The Spanish Flu: Narrative and Cultural Identity in Spain, 1918（Ryan Davis，2013年，圖）指出，報章漫畫角色把疫病擬人化，有助引起民眾關注，人物包含共同的文化敘事框架。 現仍未能考究到底為何以那不勒斯士兵為名，但因為劇作廣為人知加快資訊傳遞。作者亦提及許多報章以西班牙劇作及文學家José Zorrilla筆下人物Don Juan Tenorio（唐璜），為疫病的插畫主角。唐璜為西班牙家喻戶曉的花花公子角色，外貌英俊風流，因而代表疫病四處傳播及飄忽之狀態。

「公共衛生極權」 埋下獨裁種子

更深一層，書中分析疫病對民眾身分認同及政治的影響。西班牙不同地域向心力低，疫病出現後有大批聲音渴求一個「現代」及衛生的國家，大大刺激人民身分認同。不過書中提出人民擁護一種「公共衛生極權」，他們亦相信所謂現代的西班牙，即等同權力集中，不似當時分散。危險的是，此等概念為1920年代軍事領袖德里維拉（Primo de Rivera）獨裁政權的崛起埋下種子。