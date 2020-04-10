席勒劇本 網上直播 演讀女王之爭 重現宮廷搏鬥

【明報專訊】講起席勒（Friedrich Schiller），大家可能未必熟悉，但《歡樂頌》就必定聽過。詩作《歡樂頌》出自被譽為德國莎士比亞的劇作家、詩人、哲學家席勒，啟發貝多芬創作晚期之偉大樂曲。席勒作品刻劃人性追求與醜惡，本地劇團一條褲製作挑選並翻譯其作品《女皇對決——瑪莉與伊利莎白》上演讀劇。故事描述16世紀蘇格蘭女王被英女王軟禁，政治權力拉扯撕裂。因疫情兩度改期後，讀劇將在網上免費公開演出，字裏行間釋放一場搏鬥。

席勒（1759至1805年）生於符騰堡一個小家庭。因天資聰敏，他被當地公爵指派進嚴厲的軍校讀書，但他醉心文學之美，開始創作抒情詩篇。一條褲製作藝術總監胡海輝表示：「席勒第一個劇本《強盜》是他私下寫成，並自資出版的，吸引一個挺出名的劇院去演，票房空前成功。因為風頭過大，公爵禁止他創作，使他夤夜逃走並正式踏上創作路。」席勒對社會不公義觀察敏銳，《強盜》描繪一個不滿專制的年輕人，對白情感豐富。不久歐洲受法國大革命震撼，席勒對此提出深切思考，心中對自由及平等嚮往不已。他結識到《少年維特的煩惱》作者歌德，亦師亦友互相刺激對方創作，惟在後世間其光芒一直未如歌德。

文本保留古典雅韻

一條褲製作前年展開「讀癮起」，以演讀形式向觀眾帶來一些精選翻譯及本地劇本。胡海輝表示本地罕見上演席勒作品，苦研歷史的席勒約1800年完成《女皇對決——瑪莉與伊利莎白》，主軸參照16世紀蘇格蘭女王Mary Stuart跟英格蘭女王伊利沙伯一世（劇中譯伊利莎白）事迹，作品較廣為人知的為意大利歌劇改編版本，2000年代中期他於英國看過英語版劇場。由於當時他在香港演藝學院全職任教，便決定翻譯此劇至廣東話，供學生內部演出。由文字帶觀眾回到宮廷深處，胡海輝指出文本嘗試保留古典雅韻，內容相隔200年仍不過時。

瑪莉與伊利沙伯，兩個坐擁權力的名字水火不容。瑪莉年輕時由留學的法國回到蘇格蘭掌政，她同時具英格蘭王位繼承權的血統，受英格蘭女王伊利沙伯忌諱。不過，瑪莉婚姻並不美滿，更捲入弒夫風波，遭到起義後她只好往英格蘭投靠伊利沙伯，但伊利沙伯卻把她軟禁起來。胡海輝認為劇作呈現對人性的洞見，故事聚焦瑪莉被囚禁10多年後，伊利沙伯考量要否把她處死。席勒在劇中加入歷史上無存在的一幕，讓兩女有一次見面，真正面對面交鋒。伊利沙伯終日玩弄政治，瑪莉則被描繪成一個受情感支配的人，她們會如何進退？

巧妙加入「人民」元素

作品不是兩女花生劇，席勒筆下處處反映在位者計算，增加多一重公共想像。「殺不殺她，就是那個問題。」胡海輝續指，殺不殺瑪莉當然是個政治問題，例如有大臣勸英女王，要留意人民意願會瞬間改變，如他們開始懷念瑪莉，就會認為女王很殘忍。當時英國正緩慢平衡王室、貴族、教會的權力，步步走向後來君主立憲，席勒在數個世紀後回望歷史，巧妙地加入「人民」的存在，而不是女王說了算。

「讀癮起」原定演出共3部作品，場館關閉下他們不想白費佳作，決定改陣網上演出。本來上演的美國著名編劇Paula Vogel作品《不雅》（2017），因版權問題未能於網上演出而取消。而本地編劇鄭廸琪新作《愛的實驗》亦將改為《螢火》，作品乃2013年影話戲「第三屆青年編劇劇本寫作計劃」的優勝劇本。故事圍繞一所收容嚴重弱能學生的特殊院舍，當中身體支撐不住的被照顧者靜靜離世，亦有年輕心靈在訴說什麼叫尊嚴、生日、屋企，一同反思生命為何。

■《螢火》

日期：4月23日晚上7:30

■《女皇對決——瑪莉與伊利莎白》

日期：4月25日晚上7:30

網址：www.facebook.com/Pants.Production

文：劉彤茵

編輯：陳淑安

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