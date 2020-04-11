足不出戶也可增值！ 上網讀哈佛耶魯課程

Linkedin Learning課程有3大類別，需要付費才能修讀，課程特點是職業技能導向和有電子證書憑證。（屏幕截圖）

提供字幕：Coursera提供11個範疇如個人發展、語言學習、藝術與人文等課程，付費取得電子認證證書證書還能直接顯示在Linkedin個人檔案上。圖為記者試讀的Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills課程內容，錄影字幕語言可選擇簡體中文。（屏幕截圖）

內容豐富：edX提供建築、藝術與文化、商務與管理、電腦科學等24個範疇的課程，當中有付費課程，也有免費旁聽課程。（屏幕截圖）

現在因為新冠肺炎不宜出門，留在家中的時間不如用來上網上課程，為自己的人生和職業增值！（baramee2554@iStockphoto）

【明報專訊】疫境下，雖說在家千日好，但留在家中總是煲劇打機的話也未免太頹廢，其實現在有不少網上平台提供不同類別的課程，從學術專業知識到職業相關技能，以至不同的興趣，都有專人或名師教授，有的課程讀完後還會授予電子證書驗證，讓你足不出戶也能繼續增值進修或培養興趣！

● 職業專修篇

MOOC（Massive Open Online Courses），即大型公共網上教學課程，不少MOOC線上學習平台如Coursera與edX等，均和著名學府如耶魯大學（Yale University）、哈佛大學（Harvard University）、史丹福大學（Stanford University）、麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology, MIT）開辦課程，大部分課程可免費旁聽，但要得到課程結業證書則需另外付費。

1. 涵蓋24個主題 可免費旁聽

edX有不少知名學府合作開辦課程，當中涵蓋24個主題如商務與管理（Business & Management）、教育與教師培訓（Education & Teacher Training）、數據分析及統計（Data Analysis & Statistics）等。在搜尋欄中加入「verified」作為篩選條件，就能找到逾2000個免費旁聽的課程。

以記者試讀的「Entrepreneurship 101: Who is your customer?」（MIT）為例，課程可免費修讀，付49美元（約380港元）就可得到認證證書。這個課程需時10周，課程簡介上建議每星期2至4小時學習時間，記者在4月1日開始課程，要在6月10日之前修讀完畢。學習內容有視頻和隨堂測驗，雖然課程簡介顯示英文授課，但記者發現錄影字幕有法語、簡體中文、西班牙語等語言提供。

至於其他更為專業的課程，如Master's Degrees、MicroBachelors Programs、MicroMasters Programs、XSeries或Professional Certificate，則需付費才能修讀，以IBM提供的Data Science一年學習課程為例，費用要499美元（約3869港元）。

網址：www.edx.org

費用：部分課程免費報讀；電子認證證書（可申請獎學金）、學位課程需另外收費

2. 逾4000課程 部分可計入碩士學分

Coursera提供數據科學、商務、計算機科學、個人發展、語言學習、藝術與人文等11個主題共逾4000個課程。當中的學習計劃可分為導修課程（Guided project）、大學課程（Course）、掌握專業技能的專項課程（Specialization）、職業證書（Professional certificate）、可當做部分碩士學位學分的MasterTrack證書（MasterTrack certificate），以及大學學士或碩士學位課程（Degree）。導修課程和大學課程都可以免費旁聽，但付費方可獲得電子結業證書，至於學位課程的學費則每間大學不同。

英語授課 提供中文字幕

以記者試讀的熱門商務課程「成功談判：基本策略與技巧」（Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills，University of Michigan）為例，可以選擇用79美元（約612港元）的價格購買認證證書，也可以選擇不買只上課。每個課程都有建議的截止時間，這個談判技巧的課程分為7星期，課程簡介上建議每星期用75分鐘學習。記者4月1日註冊，要在5月24日之前完成所有課程。課程內容有視頻、閱讀材料、測驗和期末考試，要通過課程，需要完成所有記分作業。雖然課程以英語授課，但是錄影的字幕有簡體中文、日語、韓語或西班牙語等選擇。而Coursera系統可能檢測到記者所在地區，網頁語言自動以中文顯示。

前文提到Coursera也會提供專業技能的專項課程，例如這個「從Excel 到 MySQL：商業分析技術」（Excel to MySQL: Analytic Techniques for Business ，Duke University）就提供7天免費試讀，之後再月付49美元（約380港元）就能繼續學習，按照課程建議，每周6小時學習，7個月就能完成課程，領取電子證書後還會在你的Linkedin職業檔案上展示。

網址：www.coursera.org

費用：部分課程免費報讀；電子認證證書（可申請獎學金）、學位課程需另外收費

3. 逾萬個付費課程 先試用後購買

提供招聘和求職業務的Linkedin，其實也有推出網上學習平台Linkedin Learning，當中有3大類別：Business、Creative、Technology，提供超過1.5萬個付費課程，用家可以根據Subjects如Business Analysis and Strategy、Cloud Computing等，Software如Excel、Lightroom等，或Learning Paths如Become an SEO Expert等來選擇課程。用家可以在免費試用1個月後選擇月付或年繳形式繼續上課。

以商務類別中排行第一的課程Excel 2016 Essential Training為例，課程單次購買需付349.99港元。課程需約9小時才能完成，由有25年經驗的Excel專家Dennis Taylor教導，15節課程（8小53分鐘）中，主要以視頻教學為主，也會有隨堂測驗。

網址：www.linkedin.com/learning

費用：月付：229.99港元/月；

年繳：1799.88港元/年，平均149.99港元/月（所有課程收費劃一，月付、年繳均有1個月免費試用）

文：李榆佳

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com