街知巷聞：河上鄉 雙魚河上 古蹟處處

【明報專訊】網上搜尋「河上鄉」，第一則結果就是「任食豆腐花」。

河上鄉鄰近塱原濕地、雙魚河，村內有獲列為歷史古蹟祠堂，加上豆腐花放題的景點，以往假日都有不少本地旅遊團到訪。

在疫情籠罩的平日早晨，村內稍見冷清。

古廟外 周處除三害壁畫

上水火車站旁的小巴站乘搭51K號，可以直達河上鄉村口。下車後即見村口兩座牌匾分別寫着「洪聖古廟」與「排峰古廟」的相連廟宇。磚牆灰冷，頂着橙色瓦頂，廟外掛上喜氣的紅燈籠，因為經過重建，「古廟」感覺不到有多「古」。

兩座古廟之間有一短短通道，兩側磚牆有四幅壁畫，畫有「周處除三害」的典故中周處除白虎，斬蛟龍的情景。彭玉文說周處是一代人的小學教科書裏的典範人物，「三害」中的最後一害就是「自己」，壁畫的一幅題為「改過自新」，認為是相當精彩的哲學思想。有傳典故由侯志強揀選，可能是寄語村民；另一方面，也引起自喻的聯想。

每年農曆二月廿三的洪聖爺誕都是村裏盛事，村民會大搞盆菜宴、飄色巡遊、粵劇表演和搶花炮，非常熱鬧。在廟外拍照之時，有一村民經過，告知今年的活動因疫情「全部無晒」。

工多藝熟的祠堂導賞

沿着車路往村裏鑽，很快便找到河上鄉居石侯公祠。祠堂外的有蓋小巴站裏並排着候車椅子，想必是村民自發捐出，不同款式組合出一道村落風景。在祠堂門口，沈思指着說：「這種紅砂岩，明朝和清初乾隆朝最流行，康熙最多用，大富人家先用。」在限聚令尚未執行的當天，熱愛探索新界鄉村的司徒永德客串同行，他告知祠堂外對聯上的「上谷」是秦朝三十六郡的其中一個，侯氏是郡內的名門望族。

此時，祠堂的保安探頭而出，說自疫情爆發以來，幾乎沒有旅遊團蒞臨，卻多了三五成群的朋友相約來唞啖氣，「你哋早點出現我就唔使拆解咁耐喇！」他回報以對聯上的另一線索，「『金鼎』，我解咗好耐，排峰現在叫大石磨，現在有人叫牙鷹山，有個村民話我聽，側邊矮點的叫金鼎山」。

我們走進祠堂更深的內裏，看見有水車和耕作工具在沒有燈光的一角低調展覽着，也見有「煮大鑊飯」的大鍋，塵封的它，昔日每逢祭祖聚會都負責煮出許多個盆菜，司徒永德回憶自己也曾參與，祠堂內外大排筵席，但近年多以到會取替。祠堂為三進，但部分空間不開放參觀，據知二樓過去是書室，而樓下封閉的空間原是給老師休息使用。

在遊人稀少的當天，保安叔叔悉心介紹，說自己只是工多藝熟，「講了十幾次又熟啲，講講吓又夠膽」。沈思建議他為人正式導賞，叔叔便說起自己小時候有個做老師的夢，「有機會做導賞，都係個老師角色對不對？我會努力㗎喇，等呢個時勢好番啲先！」我們以鼓勵道別。

騎術學校與懲教所

離村，沿着村背後的馬路前往豆腐花店，一路走在狹窄的行人道上，右邊有延綿的鐵絲網。隔網窺視，看見裏面有一所騎術學校，緩步前進的馬兒背上有一個小孩子自信的挺着腰。鐵網上茂密的枝葉長出了，又掛着一幅蜂場橫額，宣傳另售合資格懲教所探訪用品。再沿路往前走一段，眼前就是從未步行經過的羅湖懲教所，當刻，腦裏馬上閃現早上那段小巴車程。在前往河上鄉的小巴上，專程遊覽的遊人身旁，也許會坐着同樣遠道而至，卻懷着不一樣心情的探訪親友。

文、圖 // 潘曉彤

…………………………

生態圈：塱原人鳥故事

雙魚河源於大刀屻西坡，石上河源於大刀屻北坡，兩河均向北流，在合流匯入梧桐河之前，所夾一片三角形谷地，是兩河冲積而成的肥沃氾濫平原，適宜種植水稻，吸引河上鄉、 燕崗、松柏塱、客家圍在旁立村，村民長久以來稱平原為「大埤」，埤是依天然形勢開挖的灌溉用蓄水池，似是以地標呼名。

生態價值與金錢價值拉鋸

百年前香港以洋人為主的上流社會開始以狩獵為休閒活動。1924年有洋人在粉嶺火車站附近租民居成立狩獵會，吸收高級軍官及政商顯貴為會員，舊沙頭角鐵路沿線是他們騎馬放狗追野豬赤麂的山林，大埤則是獵殺沙錐的水上射擊場。香港首位鳥類學家香樂思Herklots鼓吹禁獵成功後，外籍人士改來觀鳥，因地圖沒記土名，自行命名為Long Valley，意即長長的谷地。及至2000年，因九廣東鐵要在谷地興建落馬洲高架支線，一位本地觀鳥人士把Long Valley翻譯為塱原，意思是低濕的田地，張揚其生態價值，地主則希望東鐵收購，在城市論壇及不同場合舌劍唇槍，傳媒跟進事態發展，經常用一整版報道。

東鐵收地 改寫雀鳥命運

當年我在五年級中文課上不停匯報此事，學生中有的就住在塱原附近，慢慢對事件感到興趣。當時我要交語文心理學論文，靈機一動，要求學生以塱原事件資料為材料，創作自己希望見到的結局。學理上是以Flower & Hayes（1986）寫作過程認知模式，組織寫作小組，提供自由交流和商討的學習氣氛，利用創造劇提供富刺激性的任務環境，來激活學生寫作過程。實際說是分組創作故事，排成創造劇演給其他組看，聽取同學及老師意見，多次修訂，正式演出後，各人寫成故事交出。以下是當年七組故事撮要：

塱原鳥雀知道鐵路公司快收地，到政府門外抗議，並寫了一篇情文並茂的勸說信（連內文）給環保署長，署長讀得感動，否決鐵路公司動工。

鐵路主席為了動工，到塱原燒草趕雀，還捉了黑臉琵鷺來燒烤，正巧被環保署長見到，便以保護野生動物條例檢控他，禁止鐵路公司動工。

鐵路主席收塱原地前夜，夢見自己變身鳥雀棲息塱原，因高架工程破壞環境，受盡苦困，妻離子散，翌日便到塱原告訴村民不收地了。

環保人士帶同外國環保團體到塱原觀鳥，看見鐵路公司派人殺鳥，以毀滅生態價值證據，回國後運用影響力，使鐵路公司股價大跌，公司倒閉，主席淪落街頭，被市民唾棄。

村民代表收受鐵路公司利益，支持在塱原興建鐵路，把反對他的村民擊暈，又以放火槍殺，恐嚇鳥雀離去，鳥雀錄音後播回給代表聽，說要告發他，代表只好慌忙認錯。

有兩則是我萬萬想不出的：

鳥類體諒人類需要，讓出塱原，遷至組員之一的寶君家，寶君本已養了大量寵物，家跟塱原只隔一條馬路，但鐵路公司之後連寶君家也要收來建維修站，寶君及鳥類後悔莫及。

天神聽見塱原紛爭，就暫時把所有鳥雀變走，以後蟲患肆虐，風光不美，人類十分後悔，向天神認錯，天神便喚鳥重臨，以後人鳥和諧並存。

功課完成不久，傳出九鐵擱置計劃，改以挖掘隧道越過塱原濕地的消息，全班鼓掌歡呼。

南生圍多場離奇大火

被錦田河及山貝河包圍的元朗南生圍，近年成新興觀鳥勝地，2018年離奇地發生多場大火，不少保育團體予以聲討，令我想起當年故事情節。政府對鄉野保育已表明改變立場，私人發展商的後台也變得極為深層，塱原故事頭五個鐵定落幕，最後兩個正上演中？

文 // 彭玉文

…………………………

掌故：居石侯公祠 三進兩院式

在北宋末年，番禺縣的進士侯五郎公舉家遷至寶安一帶，成為宋始祖新安房一世祖。到了明朝，侯氏十一世卓峰公看到這裏前擁雙魚河，背靠崖婆嶺（今稱大石磨山），土地廣袤肥沃，水源充沛，有利後代生息發展，於是選擇在此開基立業。因村建於雙魚河之上，故稱村為「河上鄉」，至今已有六百多年歷史。

在1688年編的康熙《新安縣志》記載，河上鄉又名「河尚鄉」，共有四村：南邊圍、北邊圍、中心村和松圍村。在1899年的駱克新界報告中，當時有250人、本地村。現屬上水鄉事委員會。

居石侯公祠 法定古蹟

河上鄉現存始建於明朝末年的居石侯公祠，是香港法定古蹟。據侯氏族譜所載，該祠為紀念侯族十七世祖帷喬公所建。曾於1762年（乾隆二十七年）進行修繕。居石侯公祠是傳統的三進兩院式建築。前院兩旁建有廂房，中進為供奉侯氏歷代祖先牌位的神龕。後進樓高兩層，曾用作校舍，祠堂至今仍是村民祭祖和舉行傳統儀式的議事場所。

在河上鄉側，建有洪聖古廟及排峰古廟，洪聖古廟的建造年代久遠，廟內供奉南海神洪聖，左右兩側供奉周王二公，但廟年前重修後，周王二公已不復存。廟旁的排峰古廟，原是觀音廟，位於排峰嶺暗篤，因建羅湖軍營，1937年遷到洪聖廟旁。兩廟現被評為三級歷史建築。每年洪聖誕期間會舉辦五夜四日神功戲；農曆二月十三正誕的當天，有舞龍舞獅、搶花炮，傍晚舉行萬人盆菜宴，為北區一大盛事。

文 // 沈思

【Ways of Ruralist Seeing（13）】

編輯 // 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao