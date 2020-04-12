未來城市：Storage Deck多功能組合牀架 2牀變4牀 讓孩子睡好覺

【明報專訊】一個150呎劏房，如果是單身者或情侶同居，或許會選擇開放式studio設計，家俬擺放可以更靈活有彈性。但有了孩子後，房間成為孩子必不可少的隱私和學習空間。劏房再被間開成一房一廳後的通病是，睡房總是太窄，住戶根本無法買到合適的現成牀架。

今次的一家四口，家中就只有一張小小的雙人牀，爸爸和兒子每晚「焗住」要做「廳長」。可幸是唐樓樓底夠高，香港大學建築學院學生設計了一個集儲物、衣架、燈槽、樓梯與睡牀5大功能於一身的挑高牀架，令一家人在忙碌的一天過後，可以好好休息。

這個是香港常見的劏房戶型，150呎L型單位：客廳約70呎、睡房約50呎、獨立廚廁30呎，算得上麻雀雖小，五臟俱全。2016年，圑隊到訪時單位月租已達7000元，即平均呎租47元，因有獨立廚廁，這單位較上期個案的同區劏房單位呎租26.5元，貴了接近一倍。

母女睡牀 父子睡廳

單位位於唐6樓，是頂層單位，由一個住宅劏成4戶。睡房、客廳和廚房雖各設窗戶，但窗戶細小，陽光無法照亮整間屋，廁所亦是沒有窗的黑廁。室內缺少光線、屋頂嚴重漏水，令單位天花板和牆身發霉，整間屋無可避免地顯得幽暗潮濕而帶霉味。

但最迫切的需求是，一家人沒有足夠的牀，因為買不到合適的牀架，爸爸自製了一個兩抽屜木製雙人牀。晚上媽媽和姊姊睡牀、爸爸睡客廳地面、弟弟睡客廳梳化。學生們於是決定在保留雙人牀的同時，設計「几」型的高層牀架，睡牀剛好可以打橫擺放靠住牆身，牀身要比一般牀架短一些，僅長190cm。

劏房尺寸難搞 牀須訂製

於計劃進行期間為港大研究助理的建築師鄭兆泰說，與明愛合作的「共建家園」項目做了約30個劏房單位。這麼多個案之中，做牀始終是最有成功感的，因為牀是一般劏房家庭中最大的家俬，如果不是度身訂做，基本上很難找到合尺寸的牀，令到劏房戶被迫睡在地上。

鄭兆泰指出，這個家庭屬於項目第一批做的單位，因此學生們當初雄心壯志地做了一件巨大的家俬，但後來評估並發現，製作大型家俬不是太好，「因為砌了一整天，花了很多時間在屋內，都幾妨礙這家人的生活，因此後來的項目盡量用預製小型物件再組裝」。

厚身乳膠漆 防發霉

安裝牀架之前，學生們還為牆身除霉與髹油，並在層壓竹板牀架上塗抹3層木蠟油以保證防水防潮。但鄭兆泰懷疑，牀架可能還是發霉了，因為後來團隊曾到這個家庭的隔壁單位工作，嘗試上門探訪這家人，但爸爸不讓他們進去，「我懷疑可能張牀還是發霉了。我諗個爸爸覺得我們都已經做了咁多嘢，不想再麻煩我們吧。如果合作的對口是媽媽，通常會問我們回去幫手處理家具問題，但爸爸通常不會」。

鄭兆泰帶點惋惜說，其實如果盡早發現家具發霉，只要在上層髹多一層厚身乳膠漆，即可完全隔絕和空氣的接觸，「因為之前我們為了美觀只髹上木蠟油，希望保留家具的木色」。他說算是上了一課吧。

設計策略：每件構件 1cm都不能多

在局限空間創造多兩個牀位給這個家庭，為住戶提供足夠的睡眠空間及個人隱私。設計團隊根據房間大小訂製了尺寸完全匹配的高層牀架，使得這個極小戶型增加25%的睡眠和學習空間。

預先量度每件物品尺寸

由於劏房樓梯、走廊和門的尺寸常常小於常規住宅，在研究過程中發現常規家具常常遇到無法運進房間的問題。因此，教授杜鵑規定學生要量度好屋中每一件物品、構件尺寸，確保精準無誤，保障運輸和安裝都能順利完成。

Storage Deck增加收納、睡覺空間

◆個案二

居民狀况：四口之家，一對夫婦，一個18歲女兒和一個16歲兒子

單位面積：約150平方呎

建築狀况：唐6樓，無電梯

劏房狀况：一屋劏4戶；單位一房一廳和獨立廚廁

地理位置：香港仔田灣

存在問題：睡眠空間不足、缺少儲物空間；室內缺少光線，影響子女學習

◆單位架構

‧左、睡房53呎；中、客廳71呎；右、廚房18呎和廁所12呎。

‧呎租47元，2016年到訪時，月租7000元。

‧3個窗戶都是朝北，睡房窗戶寬1.1米、客廳窗戶寬1.4米、廚房窗戶寬0.4米。

◆團隊

主持教授：杜鵑

參與團隊：鄭兆泰、孫偉僖

參與學生：楊正信、薑棨騰、陳文德、謝逸之、陳思卉

參與機構：香港大學建築學院城市生態設計研究室；明愛香港仔社區中心

【改造劏房系列之二】

文 // 彭麗芳

圖 // 受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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