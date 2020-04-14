「書蟲」變行山高手 文青遊山野 尋幽探秘

Matthew提及的二東山，山峰果真秀麗。他相信現時地圖標記的蓮花山實為二東山，而標記為二東山的則為大東山主體的小山丘；現時地圖中「蓮花山」與「二東山」之間的山坳稱為「雙東坳」，因為那本身是大東山與二東山之間的山坳。（受訪者提供）

【明報專訊】香港行山實在太容易了，所以在全球疫情下，長時間stay home後，不少香港人就會想到上山鬆一鬆。莫智傑說，這正是我城和山的關係，山與城一脈相連，密不可分。

5年前他和拍檔創立了山野組織，且聽他手舞足蹈的說，如何將香港行山故事與文青氣息結合，他的人生如何因着行山來了個翻天覆地的改變！

莫智傑（Herman）與拍檔區以駿（Matthew）創立的山野組織名為「山城縱走」，什麼是縱走啊？Herman解釋，是指「在山中串連多個山頭，隨意走的意思」，他說：「我們喜歡尋幽探秘，有時需攀山涉水，故較少公開招收同行者，因未能確保參加者水平，亦難以扛起照顧責任。我們在fb和IG上亦會介紹一些較易的路線，同時提醒相關風險。」

春天風雲幻變 行山更要小心

正值春天開始回暖，加上疫情，不少人開口埋口都是行山，但說實話10個香港人8個說去行山，不一定都是真的在山頭「縱走」，而是隨心所欲踏青、散步或觀察生態。Herman說：「春天去行山，其實有很多需注意事項，這時的天氣變化很大，而且即使是入門級的家樂徑，我也建議穿抓地力強的行山鞋，不要穿輕便鞋就去行山。所謂天有不測之風雲，我有一次拗柴，就是在城門水塘落石級，當時下起雨來，我一跣腳，腳踝就『腫到豬頭咁』，後來也要休息兩個月。」

上獅子山也是不少行山人的目標，像朝聖般感受那份獅子山精神。多數人會走麥理浩徑第5段上山，「山城縱走」卻會選另一段路：「我們會從獅尾脊上，那裏景色很開揚，風景很好，有人會說附近有崖有坡之類危險，但你不走近就是了。」

「蜎窿蜎罅」找古石碑、地下河

他也果真是文青，帶了一大堆書來接受訪問，還有古地圖，對照今日的現代地圖。「人家都笑我們是大叔，你看這本《香港郊野談奇》，是已故香港野外學會的梁煦華著作，寫到香港的地下河和行山掌故傳說。可能很少人知道這些故事，我們就是愛從書上了解，再加上自己發掘，縱走香港山野。別以為我們這個城市沒什麼好看，很多香港人一有假期就飛出去度假，其實這裏既有城市的故事，也有山中的故事，我們就『蜎窿蜎罅』去發現。好像有次在馬灣行山，那裏『九龍關』及『九龍關借地七英尺』兩塊古石碑的稅關遺址，又例如掌故傳說指大嶼山南面荔枝岩有地下河……」從這些山中故事追溯脈絡，會發現城與山一脈相承串連着新新舊舊的事物。

軍事遺址引領 迷上野外探勝

看Herman今日是行山高手，但原來他大學一年級上體育課時總是軟手軟腳，中學時更是任何運動也沒他份兒，這樣的90後男生，為何會成為山野組織創辦人？他們行的可不是家樂徑啊！

原因要回溯到中五那年暑假， Herman考完會考後即變回大書蟲，沉醉於香港歷史和軍事書的世界，看到一本叫《香港行山全攻略——軍事遺跡探究》的書，他奇怪這座城市這麼近的地方就有醉酒灣防線、城門碉堡。「好過癮呀，我就這樣變了一個行山者。會考之後，我沒什麼事做，找了班朋友上摩星嶺尋找軍事遺址，發覺這城市很有趣，山中有這麼多秘密，接着又發覺香港的山野風景也不錯啊！於是，我就這樣一邊看山野的秘密，一邊走進香港的風景去。」2015年他和Matthew一起在書展認識了專在荒島探奇、著有多本行山書的梁榮亨，梁有4本作品被譽為本地旅行界四大奇書，包括《香港探秘遊》及《香港野外奇觀》等，Herman和Matthew這兩個剛從大學畢業的會計系學生，立即迷上野外探勝遊：「我們跟梁社長去果洲群島，在南果洲上，見到千丈壁、三龍口、天梯洞等奇景，令我們嘩嘩聲。」同年兩個小伙子組成了山城縱走。

發掘山城故事 了解美麗香港

「我們發現，香港真的不是小學教科書講的天然資源貧乏！」笑容像個大南瓜的Herman說：「香港有很多礦洞，蓮麻坑有鉛礦，馬鞍山有鐵礦，鯉魚門也有石礦場，當年鯉魚門與牛頭角、茜草灣及茶果嶺合稱九龍四山。你知道廣州石室聖心大教堂嗎？用的石頭是從九龍四山運過去的。如果讀者想知道香港礦場歷史，可以去馬鞍山的鞍山探索館（編按：現因疫情閉館）。」

Herman和Matthew在山野組織中各有分工，Herman專攻考據歷史和地圖，Matthew則專攻大自然和動植物生態。「近年香港出現很多年輕人主理的山野組織，他們和第一代朱維德及第二代梁榮亨等都很不同。以前的行山隊是一大群人，如100、200人的，到了梁社長那種則是堅毅地一路走出很多行山的路線和書籍，現在我們年輕人則是20人也嫌多。我會說我們的不同之處，是我們不斷發掘這個山城的故事，透過行山，了解城和山之間的歷史和文化。」

大病一場 「孱仔」積極運動

但看Herman以前是「孱仔」一名，如何應付爬上奇形怪石還登荒島？他收起笑容說：「我是獨子，以前總是躲在家埋頭埋腦看書，升中後因為學校出名運動叻，但我什麼運動也太差，無法加入。」他後來的大變身，除了因為被香港群峰美景故事吸引，也因為一場大病；大一時上體育課，突然四肢無力，送入醫院檢查毫無發現，人卻突然瘦了10多磅，看多次醫生，最後才確診甲亢：「這場病令我更積極行山和運動。」

「現在我每周行山，不行不安樂，平日每周也會健身一兩次，做帶氧及負重運動，偶爾也會跑步。」他的肌肉也變得紮實。他特別提到：「年輕人必須找到自己壓力的出口。當時我多少也是壓力問題，以及升大學之前考試及忙學校事務，衝得太勁。我為自己找到的出口就是行山，但你可以玩音樂或者打拳。還有，無論多忙，都要讓身體休息，不要死衝。」

訪問完結前，他分享拍檔Matthew行山的故事。「投入行山以來，令我最感動和難忘的，還是Matthew的一次經歷。多年前，我們還沒有成立山城縱走，他一個人去爬『二東山』（地圖上標記為蓮花山，山城縱走認為現今所指的蓮花山，本為二東山，舊行山書也用這個名稱，他們認為現時地圖上的二東山其實是大東山副峰）。Matthew在山頂遇到一個外國人，對方指着山下的梅窩說，香港這個地方很美。Matthew詫異，細想為何要這個並非土生土長的外國人反過來告訴我們，我們成長的地方很美麗？而我們從來沒有聽過周遭的朋友讚香港美。這個想法一直埋在他心裏，埋下了我們成立山城縱走的種子。」

■ 給香港的話

「世道崩壞，人心不死。念念不忘，必有迴響。」

■Profile

莫智傑（Herman）

香港山野組織「山城縱走」創辦人之一。2015年與區以駿（Matthew）一起創立「山城縱走」，希望以文化、歷史及尋幽探勝的角度，一邊行山一邊發掘香港故事。2017年兩人訪問10位本地山野人物，訴說三代港人行山故事，寫成《一脈 ˙ 山城》。不行山不上班時是條書蟲，喜愛文學、歷史書、雜書。

文：朱一心

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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