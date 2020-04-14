喵喵叫 喊苦惡 香港雀鳥好聲音

噪鵑雖然多於市區出現，但牠們喜歡站立於高樹的樹枝上，被樹葉遮掩，人們難以發現。（受訪者提供）

白胸苦惡鳥名字雖然有個惡字，但其樣子不但不惡，還有幾分像可愛的企鵝！（受訪者提供）

【明報專訊】在大自然中，我們常常會聽到不同的小鳥叫聲。這些叫聲時而規律，時而不同，識「鳥」者只憑聲音就可以分辨出部分品種的雀鳥。這些聽來似乎尋常的小鳥叫聲，背後有什麼特別意思嗎？

香港觀鳥會教育主任勞丕禮指出，雀鳥在不同時間及情况下，會發出不同的叫聲，有不同的功能。「雀鳥的叫聲大約可分為兩種。第一種是鳴唱（song），音節比較多元及複雜，多和求偶有關；第二種是鳴叫（call），音節相對單一且短暫，很多時包含了警誡或呼朋引伴等意思。不過，未必每種叫聲都可以簡單歸類。」她補充，有些雀鳥的叫聲非常獨特，可以憑聲音分辨是什麼品種，也有些雀鳥的叫聲非常接近，例如不同品種的鵐鳥，難以聽出差異。

2至7月噪鵑高唱ko-el求偶

在香港，最為人注意的雀鳥叫聲，噪鵑當屬其中之一。每年2至7月是噪鵑的求偶期，雄性噪鵑會頻密地發出非常響亮的叫聲「ko-el」，重複5至10次，聲調會不斷提高，藉以吸引異性。勞丕禮指出：「噪鵑的英文名是Koel，就是牠們叫聲的譯音。只要拉長ko-el這個字來讀，就可以模仿噪鵑的叫聲。」至於噪鵑這種求偶的鳴唱，是否愈大聲愈容易得到異性垂青？勞丕禮表示不能一概而論，「雀鳥求偶受多個因素影響，叫聲愈大當然愈容易吸引異性注意，但是否得到雌鳥的青睞，願意跟雄鳥交配，則需要進一步研究」。

噪鵑屬杜鵑科雀鳥，成鳥身長約40厘米，眼部為紅色。至於毛色則雌雄有別，雄鳥全身黑色；而雌鳥則為褐色，有很多白色斑點和橫紋。噪鵑自己不築巢，雌鳥會悄悄地把產下的蛋放進其他雀巢，例如喜鵲及紅嘴藍鵲等的巢內，利用牠們代其孵蛋，寄主會把噪鵑幼鳥如自己幼鳥般照顧至成鳥。勞丕禮指出，噪鵑的幼鳥孵化所需時間一般比寄主的幼鳥短，而且競爭力強，有可能反過來把寄主的其他鳥蛋或幼鳥擠出巢外。

長尾黃腹鷦鶯 「貓叫」嚇敵？

黃腹鷦鶯的叫聲亦非常獨特，聽起來不像是鳥鳴，反而像是貓叫。「黃腹鷦鶯平常發出的聲音比較多音節，而當牠們看到敵人，戒備的時候就會發出類似貓叫的聲音。」惟勞丕禮指出，貓和黃腹鷦鶯不是自古以來的天敵，所以黃腹鷦鶯的「貓叫聲」，不太可能是模仿貓，只是我們覺得似貓叫的聲音。

黃腹鷦鶯為扇尾鶯科鷦鶯屬，頭部毛髮為灰色，喉及胸白色，腹部則為黄色。牠的身軀細小，成鳥身長大約只有13厘米，然而尾巴卻非常長，幾乎和身體等長。勞丕禮補充：「黃腹鷦鶯喜歡站在草的頂部，飛行軌迹波動的幅度比較大，又發出『啪啪』的聲音，感覺相當『論盡』。」

呆萌「企鵝」叫「苦」連天

還有一種雀鳥有個相當古怪的名字，起源同樣來自牠的叫聲——白胸苦惡鳥。勞丕禮表示，牠的名字中有「苦惡」兩字，並不是因為牠的樣子很惡，相反有點像企鵝，帶點呆萌。白胸苦惡鳥叫聲單一重複，清晰可聽，由於鳴叫似「苦惡」的普通話讀音而得名。

白胸苦惡鳥為秧雞科雀鳥，由臉部、脖子到胸部為白色，由眉部向後沿體側有一黑色縱線，黑色縱線以上的毛色為深灰色，多於池塘或沼澤邊出沒，其身體兩旁扁平，讓牠們能於草叢中輕鬆穿梭往來。牠們亦擁有非常長的腳趾，能把體重平均分散於平面上，助牠們在荷葉上輕鬆走動。

聽鳥鳴留意細節 噪鵑會「走音」

噪鵑和黃腹鷦鶯是香港比較常見的雀鳥，但是出現的地方不同。大約於2014年開始留意雀鳥的觀鳥愛好者Meggie Cheng指出：「噪鵑常見於市區，棲身於一些高樹的枝頭上，被樹葉遮擋，平常很難發現牠們，但在繁殖季節，在遠處已聽到牠們的叫聲。黃腹鷦鶯則多於郊外出沒，喜歡棲身於草叢或蘆葦中，我最近就在坪洲的草叢看過牠們。」而白胸苦惡鳥則不限於市區或郊區，在不少水池或池塘邊都很容易看到牠們，屯門公園就是其中一個地方。

Meggie表示，每次聽到雀鳥的叫聲，都會勾起她的好奇心，除了想知道叫聲來自什麼雀鳥，更會留意牠們的動作與細節，常有不同發現。「如果你仔細聆聽噪鵑的鳴唱，有時會聽到個別噪鵑『走音』；又例如珠頸斑鳩，有時看到牠們在地上走動時，頭會突然上下移動，並發出『咕咕』的聲音。原來是牠看到入侵者，想趕走牠們捍衛自己的地盤。」

她建議有興趣觀鳥的市民，先記住雀鳥的特徵和牠們常出沒的生態環境，再仔細觀察雀鳥的蹤影。她笑指：「觀鳥很少可以好像跑景點般，去到某一個地方就看到牠們。反而應該是由另一個角度出發，先記下雀鳥多在哪些地方出現，然後再於附近看看能否遇到牠們。」我們去觀鳥，看來也需要一點運氣。

■ 鳥聲聽真啲

想聽聽本文介紹的噪鵑、黃腹鷦鶯和白胸苦惡鳥的叫聲，除了親身尋找鳥蹤現場細聽，也可瀏覽香港觀鳥會網站「鳥鳴集」（bit.ly/3eaDzU2），內裏收錄了逾60種雀鳥的鳴叫聲。

文：Miss K

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com