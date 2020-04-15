People：梁祖堯疫下圓夢當農夫 田中耕耘學放下得失

【明報專訊】疫情肆虐下，香港多個行業被迫停擺，梁祖堯（Joey）劇團的演出節目，也因疫情而延期至8月。在這段沒有工開的日子，Joey選擇給自己放個「working holiday」，投身於另一志願——耕種。從小就愛種植的他，當上全職農夫，初嘗務農的滋味。

Joey一向認識不少農友，今次能一嘗農夫夢，全因機緣巧合下，得知有農友需要人幫手收割蕎麥。「初時很驚喜，從來不知道原來香港也有種蕎麥。除了幫手收割，也學習了如何將蕎麥去殼曬乾打磨，最後更製成蕎麥麵來吃，十分滋味。」為了讓更多人能品嘗本地蕎麥麵，Joey後來在農場開了兩次workshop，「我們會一起落田收割蕎麥，再教他們做成麵條，然後一齊煮來食。大家吃蕎麥麵時都很感動，因為這是香港泥土種出來的。香港土地過萬元一呎，但其實土地本來的價值，是在於肥不肥沃，種不種到農作物」。土地有價，然而經營農場，開支也不少，「所以這兩場workshop的收入，我會補貼農場的日常支出，如購買水及肥料等」。

元朗絲苗曾是貢品 失傳50年有望重現

從細到大也喜歡種植的Joey，試過在屋企天台種西瓜、香蕉樹、熱情果等，種植經驗豐富，然而去到農場，才知自己要從頭學起。「在田耕種是實戰，起初我連鋤頭也不懂得怎樣拿。今次當農夫，和農場合作不涉及錢。我負責和十幾位農友一起種米，另外也有一塊田種植自己的農作物。我們種植的品種是絲苗。元朗絲苗在清朝時曾經進貢給皇帝，可想而知品質多高，但後來城市發展令元朗絲苗失傳，至今已五六十年。我們現在用的是廣東絲苗種子，跟元朗絲苗品種很接近。有說在同一個地方繁殖十代，便算原生種。現在農場已種到第六代，有望令元朗絲苗重現。」

農場以最原始的方法種植， 不落殺蟲水、化肥，Joey種植水稻的過程，格外艱辛。「每天都有做不完的工作，由於沒有落農藥，所以要用人手捉福壽螺，否則會讓牠們吃光米苗；時常也要除野草，因為它們生長得比稻米還快，很易搶走泥土的養分。」由於體力勞動量很大，Joey笑言現在每天要吃4碗飯，也試過腰部勞損，拉傷了背脊肌肉，但因心繫農場，即使受傷，也堅持落田，做些輕巧的工作。

藝人形象光鮮，當農夫要赤腳落田，Joey卻沒有不慣，他說：「我從來不是個貪靚的人，工作有服裝贊助，演舞台劇也有戲服，所以我自己很少買衫。衣櫃裏多數都是黑衫黑褲，易襯又顯瘦。現在落田容易污糟，每天穿得更『hea』，但在草叢工作時會穿水靴，以防被紅火蟻和蛇咬傷，之前便試過遇上中國水蛇、水律蛇和青竹蛇，好在有驚無險。」

推廣不時不食 盼下一代食港米港菜

香港人習慣事事計算成果，然而Joey認為當農夫要放下這種計較得失的心態。「這季米預計8月收成，但如果期間來一個像『山竹』般的颱風，一切便會化為烏有，前功盡廢。當農夫能接觸到生命的掙扎和成長，讓我有很多領悟，不要將自己看得太重，耕種充滿不安全感，要學習如何面對，好好enjoy每一天，好好地去做，也親身體驗了何謂『粒粒皆辛苦』，讓我覺得農夫絕對deserve大家多一點的尊重。」

疫情會有完結的一天，但Joey卻沒想過以後要放棄耕種，「由一開始commit這件事，我便知自己會繼續做下去。對親手開墾的土地，是有感情的，不會捨得放棄。即使預計7月要開始排戲，準備8月的演出，到時也會騰出清晨，來照顧農作物。另外，我正計劃推出實體書食譜，全部都會用上本地食材，推廣不時不食。香港人應該吃香港農產品，因為本地生產，不用運輸，食材是最新鮮的。回想起自己成長時，對『香港人』的概念模糊，可能是因為從沒吃過香港出產的農作物。好希望自己能出分力，讓下一代可以食到香港種的米，種的蔬菜，甚至以香港農產品為榮」。

文：Sabrina Au

編輯/王俊杰

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