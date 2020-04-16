【明報專訊】頭髮常被形容為「三千煩惱絲」，然而在這段人與人保持距離的抗疫日子，面上的一雙眉毛，亦讓不少「顧面子」的人感到心煩。為了保持眉形，大家不得不自行修眉，但該如何下手？且聽Benefit Cosmetics香港區首席美眉師Maki Ho的意見，掌握修眉技巧。

在新冠病毒肆虐下，人人都「口罩不離面」，一雙眉毛成為顏值的一大關鍵。雖然塑造眉形最好找專業美眉師操刀，不過這段時期「抗疫要緊」，可以的話還是留在家中自行修整雙眉。Maki教路：「大家可於家中，用眉鉗拔掉不整齊的眉毛，但是千萬不要過分修理，因為一有錯誤，便會把原本的眉形『修壞』。」若不小心拔掉過多眉毛，可以怎樣補救？她表示：「可以運用眉筆填補因過分拔掉毛髮而出現的空隙，並耐心等待一段時間，直至那個位置的毛髮重新生長。」至於眉毛周遭的雜毛，Maki認為應該盡量全部拔掉，「即使是微小的雜毛，都會令眉毛輪廓模糊。多餘的雜毛被清理後，眉毛輪廓才會更顯清晰，畫眉時亦會更快更易上手」。大家外出時，想塑造鮮明的眉妝，亦可以運用遮瑕膏，把其他微細不顯眼的眉毛遮蓋起來，令眉形更突出。

眉形配合面形 選錯突出面部缺點

對於不少人來說，修眉時最常遇到的問題是不清楚自己適合什麼眉形，Maki指出：「眉形應該取決於面形，只要選擇了正確的眉形，便能令五官更為突出。」一般來說，眉形可分為自然眉（natural brows）、一字眉（straight brows）、塑型眉（contour brows），以及羽毛眉（feathered brows），當中自然眉帶自然彎曲，眉峰沒明顯的角度或較圓潤，有助緩和面部尖銳的線條，適合尖面及鵝蛋面女性。帶有明顯眉峰的塑型眉，就適合圓面及方面的女性，起角的眉峰配以利落的眉尾，有助修飾面形，具修容瘦面的視效。Maki強調不應該盲目跟隨單一的流行眉妝，「一旦選錯眉形，只會令面部缺點更突出」。她舉例說，「很多人以為一直被誇讚的韓式一字眉，會令人顯得可愛，面部線條更柔和，但其實一字眉只適合長面形女性，放於圓面形的女性上，只會令面形更顯圓大」。

文：Vivian Lau

圖：narith_2527@iStockphoto

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