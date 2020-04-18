大sensor vs. 摺芒 vs. 1億像素 5G手機搶灘戰

消除反光——P40系列均設有AI功能，用家拍攝後，可在相簿內的編輯功能作後製，上圖以P40 Pro隔着玻璃窗拍攝，利用「反光消除」功能，可輕易消除畫面右方的輕微反光白影（紅圈）。（吳一鳴攝）

攝力更強——P40 Pro（下）及P30 Pro（上）的機背同樣採用4鏡頭設計，不過新機的對焦能力及夜攝能力都有所提升。（黃志東攝）

【明報專訊】5G網絡正式在香港推出，現時有4個網絡商提供服務，但支援5G的手機又有幾多選擇？其實除了早前大賣廣告的Samsung S20系列，其他手機生產商亦緊隨其後，Huawei、小米都有新的5G手機登陸香港，雖然最低入門價都要約$5000，未算十分親民，勝在各有賣點。5G手機市場爭奪戰，正式展開！

智能5眼仔爭做夜攝王

Huawei近年專攻拍攝手機，除了採用Leica鏡頭，去年推出的P30 Pro更備有5倍光學變焦及10倍無損變焦。今次的後繼版P40系列除了支援5G，亦繼續主打變焦能力，推出P40、P40 Pro及P40 Pro+這3個中高階型號，惟上代的lite型號未有保留，其中P40、P40 Pro已經開售。

支援100倍數碼變焦

新系列中最入門的P40，機背已設有5000萬像素廣角、1600萬像素超廣角及800萬像素3倍光學變焦共3顆鏡頭；P40 Pro除有5000萬像素廣角鏡頭，還配備4000萬像素超廣角鏡頭、1200萬像素5倍光學變焦鏡頭及ToF景深鏡頭；至於P40 Pro+除有與P40 Pro相同像素的廣角、超廣角及ToF景深鏡頭，以及與P40相同的3倍光學變焦鏡頭外，還加入800萬像素10倍光學變焦鏡頭，從而做到10倍光學變焦、20倍混合式變焦及100倍數碼變焦。

AI「執相」消除路人、玻璃反光

為了提升拍攝能力，廠方除了拉闊變焦焦段，廣角鏡頭的感光元件也採用全新1/1.28吋；同時以8像素合一設計，可加快自動對焦速度外，吸光量亦較多，夜間拍攝更有利。另外，3款手機都支援AI拍攝功能，除了可自動啟動前後鏡頭拍片，並生成1至3張相片來捕捉精彩一刻，還可自動除去路人或隔着玻璃拍攝時所產生的反光位，大大減省後期製作的工夫。

■Huawei P40系列規格

作業系統：Android 10

處理器：Kirin 990 5G

屏幕：6.1吋 2340×1080像素OLED（P40）、6.58吋 2640×1200像素OLED（P40 Pro及P40 Pro+）

容量：8GB RAM＋128GB ROM（P40）／256GB ROM（P40 Pro）／512GB ROM（P40 Pro+），皆支援NM Card（最高256GB）

體積：148.9×71.06×8.5mm（P40）、158.2×72.6×9mm（P40 Pro及P40 Pro+）

重量：175g（P40）、209g（P40 Pro）、226g（P40 Pro+）

售價：$4988（P40）、$6988（P40 Pro）、待定（P40 Pro+）

查詢：8128 8810

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

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