外翻摺機「瞻前顧後」

【明報專訊】除了P40系列，Huawei早前發布的摺芒手機Mate Xs亦支援5G。這是廠方第二代摺機，由於第一代只在內地發售，所以Mate Xs成為Huawei首部在香港發布的摺芒手機。Mate Xs與另一摺機Samsung Galaxy Fold設計大不同，前者摺芒是向外翻而非向內翻，當摺合時，機身前後分別能提供6.6吋2480×1148像素及6.38吋2480×892像素的屏幕，兩邊都可獨立使用，一般操作時毋須打開手機；打開後，則變成8吋2480×2200像素屏幕，支援左右分屏功能。

由於機身前後都有屏幕，因此鏡頭毋須再分機背鏡頭和自拍鏡頭。機背左側有4枚主鏡頭，同時負責影相及自拍，包括4000萬像素廣角、1600萬像素超廣角、800萬像素長焦及ToF景深鏡頭，可提供最高30倍混合變焦，ISO最高達204,800，更容易拍攝清晰夜景相片。

■HUAWEI Mate Xs規格

作業系統：Android 10

處理器：Kirin 990 5G

屏幕：6.6吋2480×1148像素OLED（前）＋6.38吋2480 x 892像素OLED（後）；8吋2480×2200像素OLED（打開）

容量：8GB RAM及512GB ROM，支援NM Card（最高256GB）

體積：161.3×146.2×11至5.4mm（展開）；161.3×78.5×11mm（摺合）

重量：約300g

售價：$19,888