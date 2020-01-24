$4999玩1億像素

【明報專訊】主打高性價比產品的小米，最近亦加入5G戰團，推出小米10系列，包括小米10、小米10 Pro及小米10 Lite 5G。打頭陣的小米10及小米10 Pro，最大特點是主鏡頭均用上1.08億像素感光元件。當中，小米10另配上1300萬像素廣角、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭；小米10 Pro則設有2000萬像素廣角鏡、1200萬像素人像鏡及800萬像素10倍混合光學變焦鏡頭。

除了鏡頭有分別，雖然兩部手機都使用6.67吋AMOLED TrueColor屏幕，不過小米10的最高亮度為1120流明，小米10 Pro則提供1200流明；兩者電量亦有分別，小米10內置4780mAh電池及30W有線快充，能在56分鐘充至100%電量；小米10 Pro卻內置容量較細的4500mAh電池，但支援50W有線快充，45分鐘就充電完畢。

■小米10系列規格

作業系統：Android 10

處理器：Qualcomm Snapdragon 865

屏幕：6.67吋AMOLED TrueColor

容量：8GB RAM及256GB ROM

體積：162.6×74.8×9.35mm

重量：約208g

售價：$4999（小米10）/ $5999（小米10 Pro）

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