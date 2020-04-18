e新品：1.7公斤15.6吋筆電 瘦身硬漢

必備紅鍵——雖然是15.6吋機體，但沒有大機常見的專用數字鍵盤，不過仍設有ThinkPad必備的紅色TrackPoint操控鍵。（黃志東攝）

【明報專訊】近期在家工作的人多了，開始覺得家中電腦的運算速度變慢的人亦多，但在選購新筆電的時候，很多人都會在屏幕大還是容易攜帶這兩個因素之間搖擺不定。其實大屏幕筆電不等於要犧牲流動度，早前Lenovo推出的ThinkPad P1 Gen 2，屏幕達15.6吋，但機體重量只有1.7公斤；加上薄身設計，拿着走來走去都不會嫌太重。

12種軍規級測試過關

以前入手14吋或以上的筆電，重量一般都接近3公斤；但時至今日，不少14吋以上機款都減磅至約2公斤，P1 Gen 2更僅重1.7公斤，相比起來自然更方便攜帶。

流動度加強後，機體的硬度便變得十分重要，作為ThinkPad這個招牌系列一員，P1 Gen 2的機身亦經過12種軍規級的標準測試，包括高低溫、液體潑濺和摔落等，不用擔心機體撞幾次便壞掉。

可配第9代Intel Xeon加強運算力

配合15.6吋大屏幕設計，最重要當然是考慮到多媒體的應用。因此，屏幕可自選Dolby Vision 4K觸控式OLED，配合Intel Core i7或Xeon處理器和全新NVIDIA Quadro T2000顯示卡，由普通的執相、剪片，以至3D繪圖工作也應付得到；加上機體可選購第9代Intel Xeon，能針對即時分析大量不同數據或人工智能系統使用，就算面對一些需要高運算量的程式開發都足以應付。

如果「銀彈」充足，機體記憶體最高可擴展至64GB，內置儲存空間亦能提升至最高4TB NVMe SSD，規格不比高階桌上電腦差。

■Lenovo ThinkPad P1 Gen 2

售價：$14,600起

網址：lnv.gy/3a6d7rz

文：勞耀全