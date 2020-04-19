街知巷聞：My Central賣乜？

「第一代唐樓」永和號可整幢保留，不過亦有人擔心工程會震傷它的結構，而現時街市某部分就在永和號的巨型固定架之下如常營業。（黃宇軒提供）

嘉咸市集背街有幾個檔口（下），在小花園（上）的下方，收在隱閉的公共空間內，變成此處的「特色」。（黃宇軒提供）

【明報專訊】在中環挖一個洞起樓，聽上去似不可能任務，不過市建局做到了，這個洞還緊貼着嘉咸街露天街市來挖，分為三個地盤A、B、C，夾在中間的地盤B已成為長實新樓盤，起名倒是直接不繞口，就叫My Central。後面賣樓，前面賣魚蝦蟹蔬果鮮花，在此時此處的中環，蔚為奇觀。

高檔「嘉咸市集」

從嘉咸街上斜轉入結志街，My Central住宅高樓前，豎起「嘉咸市集」的招牌。「市集」是個流行的叫法，也許「街市」被嫌市井味太重，但用來形容這一帶的攤檔無疑比市集準確：檔口一個個沿橫街窄巷直線分佈，而非聚合成一片地方，是「當街當巷」做的生意。

市井街市生機

街市生機如藤蔓，在巷仔裏靠着建築物兩側立面延展，於是當下地盤A、C既是圍板，排檔的膠籃與紙皮箱就靠板而搭，花檔檔主把它當是盆栽的布景，放一列綠色植物；鋼架突出的螺旋頭，也有檔主用來掛膠袋。橫伸的結志街雖比嘉咸街、卑利街寬闊些，可是大卡車從地盤駛出駛入轉身都難，戴笠帽、頸掛毛巾的地盤阿姐，時時守在閘前指揮買菜的行人。

唯獨當中被地盤、樓盤、街市包圍的一個地帶，異常清靜。市建局在發展項目H18介紹，「由於街道上的露天小販市集為該區一種重要的地區特色，重建進行時將會盡量保留嘉咸街的街道氛圍」。項目中地盤A、B是住宅、C是酒店及辦公大樓，三個地盤的平台都留作商店，「其中特別預留地盤B的部分空間用作售賣新鮮食品，以加強項目與現有市集的協同作用」，這個「協同」實現出來，造就了這個奇特街景。

豪宅前方的「嘉咸市集」招牌之下，是與樓盤風格相同、特別「典雅大方」的兩排攤檔。面向結志街的幾檔，豬肉佬肉照剁、賣魚佬魚照撈；奇在背面幾檔，卻隱身樓盤之中。在結志街與My Central住宅之間，是劃為公共休憩空間的地帶，這公共空間與樓盤建成一體，由前排攤檔兩旁繞到背後，視覺上或覺得已進入住宅範圍，其實是大眾可以享用的地方。樓梯往上是個小公園，意想不到是往下走時，會發現凹進去藏着一條巷仔，仍是賣街市的鮮果鮮魚。

員工：「這裏是難民營」

這裏又算不算「街」市呢？其中一檔的員工開口便說「這裏是難民營」，當然不能當是貼切比喻，她意指比起外面街市，那裏人流稀少，除了魚檔有熟客特意來光顧，我們步入時亦與每檔檔主你眼望我眼。賣蔬果的華記事頭婆陳太擁有好幾個舖位，正好是巷仔一個、面向結志街有一個，隔一條街對面又是最大的主舖，她說沒料到巷仔建得很低，被兩旁花圃遮蓋，街坊不太會走進去，該舖位原打算向住宅樓下的食肆批發蔬果用，又因疫情打不響這個算盤，生意難做。

樓下街市有失身分？

這種角力，在重建項目是見怪不怪了。My Central樓盤廣告一貫sell The Centralians的優越感，廣告語「They say, birds of a feather flock together.」住在中環中心位置，就是擁有型和勁的身分，絲亳不提樓下是街市，媒體報道銷情時，又會倒過來擔心住近街市會否有衛生問題。與街市貼近地盤圍板的幾檔檔主傾談，水果檔敏姐說發展是應該的；電器雜貨的楊生說確是好大塵；說得最激動是一名花檔阿姐——也無意說自己的處境，她憤憤投訴政府的抗疫政策：沒規定租金關顧酒吧生意，竟然讓失業人士去領綜援……掛在口邊是「官商勾結」。背後那幢「我的中環」又點睇？「你知唔知佢一個單位賣幾多千萬？係畀我哋呢啲人住㗎咩？」河水不犯井水，她沒興趣多說。

「協同」計劃營造比高密度更緊密龐雜的城市環境，不過此際拉近彼此的是幾條平行線。回看市建局的宣傳文案，不論是2012年嘉咸市集活動，還是2018年幫助檔販火後重建，局方付出種種努力改善環境，不忘常提嘉咸街街市「雖然在重建項目範圍外，但……」互相保留一些冷漠與視而不見，彷彿如此才可並存於身貼身的距離。

開揚觀景 工人與起重機

乘扶手電梯上住宅底座的幾層平台，新開商店在試業，而平台設計不封閉，各層都有開放觀景部分，走到最出往外看，感覺開揚，卻不是海景、山景，是地盤裏不息的作業。高處看工人與起重機的移動軌迹，回心一想，這種視野僅屬期間限定，到完工之時，站在同一個露台，恐怕要與對面高樓裏的人面面相覷了？

文 // 曾曉玲

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嘉咸街轉型的「微型嘗試」

疫情期間在城市裏散步，說來也愧疚，實在抵不住誘惑。鬧市中原來最旺的地帶，如今人煙疏落，朋友甲說，「不知還有無機會像現在般，見到人少少的銅鑼灣」；朋友乙則說，「這是唯一可細看尖沙嘴的時候」。旅客減少99%，香港人湧向郊野，立竿見影的結果是，我們有了難得可容易一點觀察鬧市空間的機會，說來矛盾，當鬧市「不鬧」，才重新有被細看的機會。

第一時間想到的，是去中環和蘇豪一帶。在PMQ和大館相繼開幕營運，連同20年來的市區重建及士紳化，這一帶的混雜感已減少，但還是可不斷遇上在轉型狀態（transitional）中的環境，幾步路之間就是強烈對比，地盤一邊在建50層以上的天價住宅，營運數十年的鐵皮花檔跟它可以只有1.5米的距離。此際，嘉咸街街市與對外開放僅數月的My Central商場一帶的各種並置（juxtaposition），是都市轉型狀態的極致，曾曉玲在本版已寫出各種觀察了。

在這一帶觀察期間，我也遇上了另一種「轉型狀態」，在此特別記一筆。原來嘉咸街街市，有4名設計師一直在用鮮黃色的小排檔，自2018年秋開始經營，名為Oak Pop Up，實驗在這環境中售賣一些設計小物。他們的嘗試在一年半後結束了，上周日最後開張半天，真的巧合，於是我也在店子前待了良久。

pop-up「異形」 拓闊政治光譜

這pop-up「異形」般的存在，又是另一種「轉型」，讓好多本來完全沒機會的對話開展。附近排檔的小販可通過Oak聽到本不可能遇到的想法；而Oak用排檔的方法，也讓十年如一日的日常有了少許突變。一直覺得，這種適度的「突變」和促成不可能的對話，是經營社區的當權者應該不斷研究如何實踐的，如今都由許多民間的小實驗代行。Oak試過在這環境中義賣為「星火」籌款，也在店中悄悄放點跟社會運動相關的貼紙，戰戰兢兢地擴闊過四周的政治光譜。

可以預想，在嘉咸街大轉型的「大歷史」中，他們未必會被記下。但像他們那樣，只存在過一陣的空間和社區「微型嘗試」，在2010年代的香港非常多，加起來，是重要的一頁當代城市史。

Ways of Urbanist Seeing (53)

文 // 黃宇軒

圖 // 黃宇軒

編輯 // 蔡曉彤

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