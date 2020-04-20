退休朝夕相對 夫妻大考驗 金婚婚姻專家 教你浪漫到白頭

情人節結婚——陳張二人結緣自《中國學生周報》，在22歲那年的情人節登記結婚。同年攝於長洲的這幀黑白照，記錄了他們漫長婚姻路的起點。（受訪者提供）

恩愛夫妻——訪問多由陳志常主導回答，敏銳細膩的張凱嫻則不時補充或糾正丈夫。而一到拍照時間，二人自自然然十指緊扣，幸福滿溢。（黃志東攝）

【明報專訊】退休後，兩夫妻朝夕相對。互相看不順眼，乾脆簽紙離婚者多的是。

走到金婚的陳志常和張凱嫻卻仍會天天說愛：「每天愛你多一些。」說完臉不紅耳不熱，身為婚姻輔導專家，他們最懂表達。性格迥異的兩個人，甜蜜舉動背後，說穿了，全靠經年累月努力調適，兩人為愛不斷付出。老套，但考倒地球上絕大部分夫妻愛侶。

電腦與玫瑰 「每天愛你多一些」

因疫情無法出門的這陣子，陳志常天天煲劇。73歲的他，最愛煲青春愛情劇，陸劇、韓劇，都看得津津有味：「有些劇我翻煲十多遍。看到好多時主角好相愛，但唔知愛對方啲乜，又唔知傳遞愛意嘅內涵係乜。有時用自己方式愛對方，但愛得人家好慘。」這位婚姻輔導專家，煲劇少不免用職業眼光，理性分析一輪。

同齡的妻子張凱嫻，卻愛唱悲苦蒼涼的粵曲。他們一早領悟到雙方性格的差異，張凱嫻笑言：「他是電腦，我是玫瑰花；一個理性，一個感性。」他們甚少勉強對方改變，強調擴闊包容的疆界才是解藥。結了婚51年，感情會淡嗎？陳志常斷言不：「是每天愛你多一些。」

不用怕吵架 有裂縫才可透光

一開始他們也是婚姻初哥，22歲結婚，幾年後自告奮勇，夫妻檔到香港公教婚姻輔導會做義工。為何專攻婚前培育？陳志常笑說婚前伴侶甜蜜蜜，當然比輔導怨侶快樂，而婚姻輔導亦猶如為自己備課：「我們1969年結婚，婚後相處上好多衝擊，令我不斷反思。香港對婚姻關顧只有兩環，一是婚前上十幾小時課程，之後就被掉落大海無人理。再有人理，是出現問題時，吵架、出軌、辦離婚手續，才有輔導員輔導。」

這對初婚導師鬧過不少笑話。一次前往做婚前講座的途中，他倆因小事吵得面紅耳赤；停車後「執好眼耳口鼻」，平心靜氣，轉頭就去呼籲夫妻間要和睦相處。他們視每次爭吵為關係成長的機會，強調不用怕吵架，最重要懂得修補。有裂縫，才有光透進來。

棄高薪厚職 辦活動與夫婦「同行」

維繫一段關係，除了勤勞，沒有捷徑。早在陳志常仍在商界穿梭時，他已在公司推廣家庭生活教育，「商業世界聯誼，第一叫你飲啤酒，第二打麻將。我規定星期六大家打麻將時要攜同家眷、小孩共敘。公司搵到錢，我就問老闆攞錢組織籃球隊，夠健康，不止賭博飲酒」。直到1992年，陳志常兒子及岳母離世，他希望為婚姻教育多做點事，於是離開高薪厚職，創辦伉儷同行協進會，透過各式活動滋養夫婦關係。「同行」是箇中重點，不是高高在上的輔導，而是和大家一起走，一同參加活動，迎接漫漫婚姻長路。

摸清自己內心 好好與別人相處

鑽研下去，他們發現伉儷得以同行，根基在於了解自己。自己都摸不懂自己，還談何「關係」？陳志常早在1990年代於芝加哥學習「生命自覺」（focusing），透過自覺、默想、釋夢，進入內心深處探索自己，甚至翻閱潛意識，解構一己歷史、被遺忘的創傷，以至深層欲望，然後再問，它們與自己行為有什麼關連？如何好好表達，與別人相處？

陳志常舉例，有次他正在趕路，半途遇上有人拍廣告，全街被阻塞，他心急衝前欲離去，卻被拍攝者責罵。「平常我是好好先生，甚至有點退縮怕事，那次竟暴跳如雷回罵對方，她（妻子）說我怎麼反應過度？反省後發現，緣由是年輕時，我同樣試過被人阻礙而受巨大屈辱。」往事已遺忘，未解的心結卻化成既定行為模式，遇上無理阻礙，自己有能力反擊時便大肆發作。自省自覺後，現在他盡量避免被這些unfinished business左右：「我會分辨那是過去的屈辱，不可以把舊時欠債連利息還給現在的人。」

多年來的婚姻輔導和focusing教學，滿足了兩口子的精神和信仰。陳志常感歎，看見服務對象的生命軌迹向好的方向前進，即使自己沒高薪厚祿，心靈卻富有到不得了。

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

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