五人談：正視「火花」 跨越婚姻挑戰

創意相處——陳志常和張凱嫻的嗜好截然不同，例如男方曾有賭博習慣，女方卻是文藝愛好者。陳說：「但她會陪我到馬場，了解我為何愛賭，我也會和她觀星、看戲。擴闊了視野，自然放下賭博。」張的創意亦是關係的潤滑劑，每年結婚紀念日，她都會拋出有趣慶祝點子，如重讀誓辭、合著文集，甚至全年慶祝，逢假日重遊拍拖舊地。（受訪者提供）

【明報專訊】退休，是夫妻關係受挑戰的關口：再沒工作纏身、孩子長大離家，夫妻倆不得不朝夕相對，關係中原本存在的矛盾，表露無遺。「銀髮離婚」在世界各地都不是新鮮事。

陳志常及張凱嫻、馬傑偉和太太Louisa，又如何處理夫妻間的衝突？

■梁：梁萬福

■馬：馬傑偉

■L：Louisa

■陳：陳志常

■張：張凱嫻

梁：離婚有兩個高峰，一是結婚7至10年，俗語說七年之癢。另一是退休後離婚。

平日欠溝通 關係差非因退休

陳：不是退休令關係惡化，只是退休前大家沒面對既有的問題，只懂交流日常資訊：幾點出門、放工今晚食乜、做節點安排。至於我點愛你，你點愛我，這些重要事，幾十年卻可以唔講。

張：是兩人關係一直不夠穩固，不夠親密，溝通不足。幸好我們不太困難，我退休比他（陳志常）早。2003年退下教職，便找自己理想及方向。大家退休後各有目標。忙碌時互相尊重，給對方空間。不忙時又可以發展共同興趣，做夫婦培育工作、去旅行等。大家自小玩到大，什麼關口都碰過。

陳：我過去在商業世界的管理學培訓好嚴格，好理性。辦一個講座，我會計算好每個講者發言時間、詳細流程，任何變化都要在掌握之內。2013年我和凱嫻開始培訓內地的夫婦，其實我很擔心。我預視到大家會起衝突，我要很小心。至今嘗試了7年。首兩年好辛苦，有不太舒暢的地方。

張：當我提出與他截然不同的建議，他會感到不安全。他預計好的事情很難改變，但我做事有彈性，會創新，完全沒這種擔心。

陳：但近年另一個伙伴說我變了，做事多了彈性，少了執著，都是（和妻子）互相影響。學習了解自己，了解人性，是退休前要開始的準備工夫。

陳志常及張凱嫻的相處，相信是夫妻模範；但兩人成長背景不同，性格不一，要走在一起共度一生，實在是人生大考驗；馬傑偉和太太Louisa生活上有不少「火花」，夫妻二人亦努力學習應對。

陳：Focusing除了培訓表達的能力，最重要是聆聽。聆聽時不分析、不批評。

吵架時給對方5分鐘任講

馬：這個聽來很易，實際做起來卻不；經常一句未說完，就會想駁斥對方。

L ：我們一起上另一focusing專家張家興的課，（當有衝突時）要給對方5分鐘任講，不駁嘴，原來好難！

馬：對，真的不容易。一次吵架時，她想開口駁我，我說我未講夠5分鐘。

L ：但好有效，5分鐘後我怒火已平息。退休人士時間多，可以學習一下。

馬：了解自己不是簡單事，我們對自己有很牢固的想法。來到50多歲，是時候整理過去，了解自己真正的渴望，開不開心也讓它抒發，家庭以至社會也會更健康。描述日常情緒給親友聽，將不舒服的東西說出來，已是focusing入門。