知多啲：製朱古力7部曲 高質有「靚聲」

【明報專訊】可可豆要變成朱古力，要經過以下多個步驟。

1. 採收可可果

製造朱古力的可可豆是來自可可樹上的可可果，可可果外形像木瓜，內有20至50顆可可豆。

2. 發酵

可可豆要經過發酵過程，當中產生的化學反應能增添可可豆風味。

3. 乾燥

日光下乾燥可可豆，以減少水分。

4. 烘焙

烘焙程度是影響可可豆風味的關鍵。因應手工朱古力製造者想帶出什麼風味，而調校烘焙方法。

5. 磨成可可漿

烘焙後的可可豆放進脫皮機去殼，內裏的碎粒（cacao nibs）會研磨成可可漿。視乎製造哪一類型朱古力，其後的製作工序不同，如白朱古力，將可可漿壓榨出可可脂，加入糖和奶粉製成；至於牛奶朱古力，會在可可漿中加入奶粉及糖；黑朱古力則只加入糖。

由於可可脂的市場價值高，一些工業生產的白朱古力，或會混入植物油以降低成本。至於牛奶及黑朱古力則以榨完油脂後的可可塊，混入不同比例可可脂或植物油作原材料製作朱古力。

6. 調溫

可可豆含可可脂，製作出來的可可漿，經過融化、降溫並再度加熱等調溫程序，使朱古力具光澤、硬脆等特質，折斷時能發出清脆「啪」一聲。

7. 熟成

一些手工朱古力在調溫後會經過熟成程序，置在特定溫度及濕度下數天至1個月，讓味道更馥郁香醇。