按部就班善用工具 零死角消毒車廂 病菌無處藏

【明報專訊】在新冠病毒的威脅下，日常生活的每一項細節都面臨史無前例的嚴峻挑戰，對車主來說，駕車出外、上班、接載家人、購物……這些日常動作，也可能危機四伏。為保障自己及乘客的健康，到底有什麼方法可以增強車廂的「抵抗力」，以避免座駕受病毒侵襲呢？

為了應對目前不正常的「生活常態」，人與人之間的「社交距離」被擴展至1.5米，但在私家車車廂的有限空間之內，司機與乘客實在無可能維持「社交距離」，到底怎樣才可令駕駛者和乘客坐得安心呢？

記者特別走訪了萬事得（Mazda）代理宏益汽車的大型維修中心，該中心經理邱柏基（Tommy）表示，自從疫情爆發後，中心車廂清潔及消毒服務的顧客人數，比以往增長了接近10倍，這情况是前所未見的。「雖然不少車主會定期洗車，但要有效消毒車廂卻比一般洗車吸塵這類簡單工序有更高的要求，需要專業技師處理。」

清潔錯步驟 殺菌變「護菌」

Tommy舉例，冷氣系統、地氈都是車主難以有效清潔的車廂細節，要有效清潔這些「難洗部位」，便要借助專業工具及專用消毒產品，而且要審慎依從施工程序，否則效果會大打折扣。「專業車廂清潔消毒工作一定要跟步驟，例如你不能貪快一開始就噴保護膜，這樣會連不潔物也一併『保護』了。要有層次地做，先徹底深層清潔車廂，然後殺菌消毒，最後就是噴塗有持續保護效能的抗菌鍍膜。」

深層清潔 由布織物做起

完整的車廂深層清潔，可先從車廂內的布織物做起。「維修中心內設有專業的抽噴式吸塵機，這是專門為車廂絲絨、布質物料清潔而設的工具，適合用來清潔地氈、布質座位。」Tommy解釋。吸塵機一邊噴出稀釋了的清潔液，一邊抽吸污垢，經過這程序後，原本灰濛濛的地氈都可以回復深色亮麗。之後，技師會以蒸氣殺菌方式為車廂徹底消毒，專業機器噴出的蒸氣溫度高達140℃，據稱能殺掉大部分病菌之餘，也能淨化冷氣系統及去除殘存車廂內的異味。

經過基本的清潔塗抹及上述兩項深層清潔工序後，便可進行更具針對效果的程序，例如使用汽車專用的殺菌噴霧。「這類內含約三至四成酒精成分的殺菌噴霧，最大好處是可在短時間內滲透至車廂不同部位，例如座椅底、罅隙、冷氣系統通風管等難以清理的細節。」不過，消毒噴霧的效果不算持久，要令車廂持續具備防菌效能，便要為它加入「保護罩」，即是噴上抗菌鍍膜。「這類鍍膜的最大好處是效用持久，例如我們選用的日本品牌BRILA車廂抗菌鍍膜，有效期長達26個星期（大約半年），而且經實驗室驗證可抵抗多達2038種細菌，不會對幼童、寵物產生不良影響。」要做足以上程序，粗略估計約需5000多元，雖然不算便宜，但在現時的非常時期，這實在值得各位愛自己、愛家人的車主認真參考。

文：莊達民

編輯：王翠麗

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