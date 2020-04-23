藝術攝影師 光影捕捉剛柔之美

【明報專訊】一張相片勝過千言萬語，攝影師以光影展現視覺美之餘，更多是表現豐富的情感。本地女攝影師Kelly Cheuk認為攝影像本難懂的書，啟發她擴闊眼界，學習更多東西，她將剛柔的元素注入相片之中，盡情展現自我。

1. 你如何定義自己？

我是比較注重細節的人，做事有條理，說話直接精準。例如每次準備攝影工作時，前期我都會做很多文件和PowerPoint，將想法以圖像表達，讓團隊更了解，有助工作的交流。

2. 作為攝影師，你怎樣形容自己作品的風格？

剛柔並重。剛強方面，是指我着重線條的利落，女性的身軀、髮型和妝容都有很多線條，我會盡量用燈光和攝影器材表現出來。至於陰柔則是指相片的mood，我想以陰柔的手法來表達相片的感情。

3. 攝影帶給你什麼啟發？

攝影對我來說像是一本很深的書，為了看得明白，我要查字典，要問人，要學習更多東西。這讓我擴闊了眼界，更學懂愛上身邊的人和事。

4. 最難忘的一次攝影工作經驗？

曾經試過籌備一輯關於性小眾的相片，SM一向給人的感覺很黑暗，但那一次我以粉紅色來表達，比較feminine和cute，做些突破。由於當時資源不多，我除了負責攝影，還身兼多職，自己搵衫甚至在studio搭景。作品完成後，我把它放在業內人士交流的平台分享，得到不少好評。

5. 作為時尚愛好者，你最愛什麼穿著風格？

Minimalism（極簡主義），顏色以黑、白、灰為主，近期最愛以闊腳褲配襯樽領或高領針織上衣，感覺較中性，適合自己「男人頭」的性格。

6. 自認makeup addict，你如何透過妝容表達信息？

我喜歡了解化妝品牌背後故事，也愛跟化妝師交流。在model身上放上較誇張或magical的妝容，透過攝影，能讓我知道化妝產品和攝影結合的化學作用。我都愛化妝，除了注重眼妝，也愛使用高光和古銅粉產品，以光影打造輪廓。

7. 最想找誰人當模特兒？

Neri Oxman。她不單很漂亮，還是設計師和建築師，身兼多職，內外兼備，我很仰慕她。

8. 近期最喜歡的一輯攝影作品？

暫名MEI vol1.，讀音為「美」的女性人像作品，靈感源自版畫中注重線性的傳統風格「琳派」。我與花藝師和化妝師合作，並找來8名模特兒來拍攝，希望以「版畫」風格，拍攝出女生的真實一面。

9. 疫情下，攝影師工作有什麼影響?

工作上暫時未受太大影響，只是大家都需要戴口罩，反而增加了工作量，例如近40人的試鏡工作，就需要分流及作防疫措施，時間會較以往長；拍攝時常要調整表情，戴口罩某程度限制了攝影師與拍攝對象的溝通，因為要保持距離，我們都改以揚聲器傳遞指令。

10. 你覺得有什麼被高估？

攝影師的價值。當客人讚賞我的作品時，我會認為那不單是我一個人的功勞，而是整個團隊包括化妝師、造型師、美術指導、相片後期及製片等一起合作的成果。另一方面，我覺得有時攝影師也會被低估，因為有些人以為影相只是「按一個掣」而已。

■Profile

◆Kelly Cheuk

本地藝術攝影師。2011年修讀攝影期間創辦獨立攝影品牌RELICS IMAGE，2014年畢業於香港城市大學創意媒體文學士攝影專科，並與一群來自不同範疇的本地創作人於2019年合組媒體製作單位BLAHBLAHBLAH。

文：Sabrina Au

統籌：John Wan

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com