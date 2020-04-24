家居創作：一齊玩 人人都是藝術家

【明報專訊】人人都是藝術家，不是一句口號。以下整理其他家居創作大法及例子，跟着試做吧。

先改名 後創作

作品名字及標題不一定是完成後才加上，亦能是一個起點。Ekkehard利用平日看到的詩歌或句子作為標題，再隨機派發予學生創作。圖為有關「牙痛」之作，學生近鏡拍下拳頭，經顏色處理後手指看似牙齒表面。（圖1）

拓印物品內部

我們對於物品的表面較熟知，內裏又如何？方法是把紙張鋪在物品或器皿的內部，用鉛筆輕掃。有學生拓印冰格，創作出有如抽象畫的作品。（圖2）

#一分鐘雕塑挑戰

內文提及的著名藝術家歐文．沃姆，近日正好在台北市立美術館舉行大展「一分鐘台北」。前年本港Art Basel「藝聚空間」部分亦有展出其「一分鐘雕塑」系列。參與者踏上擺放日常物件的展台，依照文字和繪畫指示，以異於往常的方式互動。可惜因應疫情，北美館決定此部分先由工作人員示範。不過藝術家為令大家都動身做，在網上發起「#一分鐘雕塑挑戰」活動，跟女兒拍片教大家重新創作The Discipline of Subjectivity（2000年），用身體上至下把4樣物品支撐在牆。（網址：www.facebook.com/taipeifineartsmuseum）