沙發薯：努力活着打天下

【明報專訊】同一件事情，放在不同人的身上，便有不同的意義。看ViuTV的劇集《打天下》，首先令我想起中學時代學習跆拳道的許多個晚上。

那時候，為了模仿一個很喜歡的同學，我偷偷地學習跆拳道。每星期總有一個晚上，放學後吃個快飯就趕到社區中心，無論春夏秋冬，都赤着腳在露天籃球場，與師父和師兄姊度過大汗淋漓的兩小時。由白帶升至綠藍帶，由腿也幾乎提不過膝頭、到可以踢到搏擊對手的頭頂，由手無縛雞之力、到單手可以擊破兩三塊木板，我不但見證自己體能的進步，更做到一個從未想像過的自己。後來因為學業繁忙，我黯然退出跆拳道班，課程後來亦因收生不足而取消。

多得《打天下》，讓我重遇那久違的青春小鳥。故事講述隱世空手道高手馬剛正（歐錦棠飾）因為師父身亡和與師弟交惡離開道場，但因為某次在街頭路見不平，令他成為空手道更生計劃的導師。徒弟們各有問題：莊惠（談善言飾）失落奧運資格加上師父猝逝、「廢青」關志浩（江熚生飾）沒有理想、新移民少女凌小玥（葉麗娜飾）經常被父親虐打和被同學欺負，但幾師徒仍然咬緊牙關，為追尋不同目標，毋懼更新計劃被腰斬、找不到道場，甚至空手道總會會長武田國全（張建聲飾）的打壓，在社工莫可麗（文頌嫻飾）的支持下，一起在艱難的環境繼續砥礪意志，簡單在天橋底鋪紙皮就成為鍛煉精氣神的道場。看着熒幕中打得有板有眼的女演員，令我懷念那個曾經不顧骯髒、不介意受傷，只管努力練習踢腿的自己。

老實說，《打天下》好像八十年代的武俠片，有些情節老套得尷尬（例如馬剛正被變奸的師弟迫害、到日本與高手比武等），很多對白亦太刻意地畫公仔畫出腸，頭兩集甚至令人覺得像看當年亞視的電視劇。但演員們使出真功夫，打鬥場面流暢──由K1格鬥世界冠軍魔裟斗飾演的日本高手與歐錦棠對戰一段甚有質素，而部分對打鏡頭更一鏡到底、主觀和客觀鏡頭互相交錯，令人看得血脈沸騰，視覺享受足以彌補劇本的缺陷。

演員真功夫 打鬥場面流暢

劇本略為矯情，或許因為劇作者有太多話想說。劇中空手道總會打壓莊惠的情節並不是虛構橋段，而是影射在香港體壇發生過的真實事件；而空手道教練馬剛正向徒弟們的良心勸勉，更應該是劇作者想向觀眾發出之心聲：「只要心裏有空手道，任何地方都可以是道場」、「香港這麼大，我就不信我們沒有立足之地」。拍勵志劇就是要激發人心，在這時候更形重要。

過去大半年，香港人不斷捱打，流過的血汗淚不算少，但打過一場又一場硬仗之後，卻發現勝算愈來愈小。我們看香港電影金像獎的「神剪接」入圍名單片段會覺得揪心，是因為任我們多努力，但世界還是沒有變得更好，甚至見證着一輛脫軌的列車正高速駛進黑暗隧道，卻無法讓它停下來。不少人從未想過要打天下，只是剛好被時代選中了上擂台，當中或許有人會像《打天下》的莊惠一樣沉不住氣，又或是像馬剛正一樣變得懦弱犬儒，但在決鬥開始前，我們先要在道場好好裝備自己，紮穩馬步、練好「架生」，提升精神力──無論是工作場所、學校、街上，又或是留在家中的廚房、網上社交平台，甚至自己的心，只要我們願意，哪裏都可以是修煉的道場。

既然被命運選中參與這場九死一生的戰役，我們唯有努力以最好的方法活着，才能見到希望。就像馬剛正所說的：「在戰鬥中，不是在於你打中別人多少下，而是你可以承受幾多下重擊，一直堅持到最後，才是真正贏家。」香港人，在這艱難的時候，請再「畀啲掙扎」，咬緊牙關，揸緊宗旨，只有你們贏了，我們才不算輸。

文：梁慧思