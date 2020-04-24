5人聯展 迷離空間 藝術「煉法」 回應疫境日常

看陳維的《簾布（漂浮的新樓／香港）》（2020年）以為是燈箱裝置，原來把照片打印在布上，再掛在展場大窗前，靠自然光做出魔幻感。（藝術家及刺點畫廊提供）

【明報專訊】「什麼都好，沒有魔術，靠的是用心經營。」獨立策展人郭瑛說。疫症陰霾下，一個大型展覽延期至誕生，也是個難得的魔術。聯展「煉法社」本月開幕，集合5位來自內地和香港藝術家的媒體作品，包括裝置、影像、攝影，甚至以植物為素材，催生一個迷離空間。走在偌大展場，最近的社交距離習慣，觸發人與作品的新意念。

文：劉彤茵

圖：藝術家及刺點畫廊提供

「煉法社」，一聽已令人聯想到魔術師各師各法的畫面。策展人郭瑛去年12月開始籌備，並提議以魔術此個包容力強的主題展覽，展出陳維、郝敬班、林東鵬、王拓、楊沛鏗之作品。展覽英文名Magick為古老拼寫，在文藝復興後期相當流行。1558年出版的書籍Magia Naturalis指出Magick是一門表演藝術，透過利用自然力量，部署看似不可能的壯舉。魔術師則被定義為熟練於掌握「潛藏在事物最深處的私密本質，將之提取並昇華」的人。精彩絕倫背後，其實可以蘊含物理學、心理學、化學等知識。郭瑛亦發現魔術師把對現實的想法，借魔術來表達及引起關注。因此，表演方式針對魔術師如何理解現實，將社會一些隱藏的真相表現出來。她認為，這就如藝術家回應日常生活及各種經歷。

巨型走馬燈 可往哪裏逃？

場內全新委託作品《大逃亡》（2020年）出自本地藝術家林東鵬。此影像裝置恍如一個巨大走馬燈，水墨風格的山、草、騎驢的人不斷游走，容許觀者步進其中。林東鵬於1月底開始創作，當時疫症已步步爆發。他一向重視繪畫的素材，例如畫在木板、布，及化為媒體影像等。因受停課影響，他忙於照顧家中小孩，每每凌晨才有時間回到工作室。他今次主要用電子平板繪圖，反映藝術家的「分身之術」，榨取珍貴畫畫空間。作品主要靈感源於林東鵬讀到日本導演寺山修司的著作《不思議圖書館》，提及生於匈牙利的魔術師哈利．胡迪尼。胡迪尼為現代最著名的大膽逃脫術表演者，什麼「險境」都能成功逃出。看着四處飄移的小人物動畫，大家又可逃往哪裏？

展場中，盆盆散尾葵植物在旋轉，進入另一個奇幻空間。同樣來自香港的楊沛鏗創作《在等待長廊的蝴蝶先生》（2020年），他向來喜歡使用植物創作。郭瑛解釋藝術家把自己害羞個性，及對社交的焦慮感覺投射在植物上，植物擺放的布局，亦有場域特定（site-specific）藝術之意：「植物的放置，好像是描述在一個社交場合，有些人會很出眾耀眼，行出來主動打招呼，有些喜歡跟熟的朋友待在一起。當你行入去，跟『他們』又有不同互動。」此概念的作品曾在內地及第15屆里昂雙年展（2019年）展出，今首次在港展出，跟植物拉遠拉近的體驗，竟呼應現時保持約6個階磚的防疫距離。

追溯搖擺舞 繪畫文革陰霾

駐足北京的郝敬班帶來錄像作品Opus One（2020年），感覺截然不同。他認識一對年輕的中國男女，對搖擺舞着迷。這舞蹈1930至50年代由紐約哈林區非裔美國人帶起的潮流，卻未有延續下去。郝敬班搜尋大量資料，更跟朋友遠赴哈林區深入了解，找尋舞步的「傳人」。然而，諸多事物已變遷，藝術家探究如何才可讓歷史相隔的東西，真正活過來。藝術家王拓以錄像和繪畫創作《共謀失憶症》（2020年），涉及一個老作家的文革陰霾，未有真正忘記。而陳維的霓虹燈裝置《浮沉（香港）》（2020年），則在場內散發奇幻色彩，暗暗回應中港的社會狀况。

「其實我一直很想觀者可以走入去作品，用自己的步伐，決定用什麼角度、逗留多久去感受。你會發現，好多事情可以投入及轉換，或者就似一場魔術表演。」郭瑛表示今次展覽注重空間，增加觀看的角度。她指出，作品均有穿梭虛實的感覺，單單在藝術家挑選的物料及媒介，就能引發觀者對事物的質疑，由此揭開深層思考。所謂煉法社，苦苦經營的，可能就是此種轉換視角，不被現實框死的心術。

「煉法社」展覽

日期：即日至5月30日

時間：周二至周六上午10:30至晚上6:30（周日、周一及公眾假期休息）

地點：黃竹坑道28號保濟工業

大廈15樓刺點畫廊

門票：免費

查詢：blindspotgallery.com

編輯/李東阳

美術/謝偉豪

電郵/culture@mingpao.com