廉價版iPhone二代 芒細本領大

影相實試——由於機背相機支援Smart HDR，細看兩旁竹樹暗位，仍有不少細節可看到，而相片的整體質素亦十分不錯。（黃志東攝）

【明報專訊】提到近期手機熱話，當然是5G手機，可惜現時它們機價未算抵，若非經常串流睇片、下載資料的用家，其實未必需要急於捱貴價。相反，一部性價比高的廉價4G手機，無論是用作後備機或學生用機，都可能更具吸引力。最近Apple推出以低價見稱的iPhone SE後繼機，售價僅由$3399起，效能卻貼近現時不少新iPhone，相當抵玩。

支援HDR10 晶片與11 Pro相同

iPhone SE作為iPhone的低價系列，特點之一是屏幕比同代的機款細小。2016年推出第一代iPhone SE時，使用了iPhone 5的4吋屏幕（當時出售的iPhone 6s及6s Plus分別為4.7吋及5.5吋屏幕），今次的第二代iPhone SE則使用4.7吋屏幕，相對現時有售的iPhone 11（6.1吋）、11 Pro（5.8吋）及11 Pro Max（6.5吋）都要細，對上一款使用4.7吋屏幕的已經要數到iPhone 8。究竟4.7吋屏幕是否夠用？對於用慣大芒睇片的用家或許未必適應，但由於機身闊度只有67.3毫米，對於愛用單手操作來回覆信息、電郵的用家應該會很滿意。新SE屏幕除了尺寸與iPhone 8相同，規格亦同樣是Retina HD屏幕，但新機升級支援HDR10及Dolby Vision，顯示能力更勝一籌。

新一代SE使用與iPhone 11及11 Pro相同的A13仿生晶片，支援8核心神經網絡引擎；而廣為果粉所認識的home鍵及Touch ID功能亦會回歸到這部手機上，因佩戴口罩令Face ID開鎖成功率降低的用家，可能最懷念這個功能。此外，手機亦支援Qi無線充電、有線充電快充功能，以18W或以上火牛充電30分鐘，便可達到50%電量；也內置最新的Wi-Fi 6制式及Gigabit-class LTE功能，提升家中及流動數據的網速上限。

機背單鏡頭 影相可「閃錄」影片

新SE除了屏幕較細，機背亦只有1個1200萬像素廣角鏡頭，以現時最基本都有雙鏡頭的手機主流來說，拍攝的靈活度的確較弱。不過，差不多所有近年在iPhone內置的拍攝模式，都可在新SE找到，例如人像模式、6種人像燈光效果、景深控制功能等，亦支援新一代智慧型HDR相片拍攝功能，保持一貫iPhone的拍攝質素。值得一提的是拍片功能，新機除了支援4K＠60fps及立體聲收音、1080p慢動作，亦設有iPhone 11及11 Pro內置的「閃錄」功能，拍攝相片時只要長按虛擬快門鍵即可拍片，拍攝更方便。

捐紅色版部分收益 支援抗疫

第一代iPhone SE推出時，提供太空灰、金色、銀色及玫瑰金4種機身顏色，但今次SE只有（PRODUCT）RED、黑、白色3種選擇。雖然選擇較少，但值得留意的是（PRODUCT）RED屬特別版顏色，廠方會把部分收益直接撥捐予The Global Fund基金旗下最新成立的COVID-19 Response Fund基金，為診斷治療、實驗室設備、公眾安全通訊和其他方面有需要國家或地區等提供資助，換言之，用家買機之餘亦能幫助有需要的人。

■iPhone SE（第二代）規格

作業系統：iOS 13

處理器：A13仿生晶片

屏幕：4.7吋1334×750像素Retina HD LCD

相機：（前）700萬像素F2.2

（後）1200萬像素廣角F1.8

體積：138.4×67.3×7.3mm 重量：148g

售價：$3399（64GB）、$3899（128GB）、$4699（256GB）

查詢：800 908 988

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

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