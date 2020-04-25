e新品：減磅不減吸力 2.15kg輕鬆吸塵

吸頭齊全——跟機除了包括電動吸頭及窄縫清潔吸頭之外，還設有牀上專用的迷你電動吸頭。（黃志東攝）

【明報專訊】為了防疫，不少人在家都更勤力打掃，每天吸塵更是指定動作。只是，吸塵機通常效能愈高就愈重，每天使用下，絕對會打擊每日清潔家居的決心。最近Dyson推出全新型號V8 Slim Fluffy，機身更輕更細，但吸力仍然保持強勁，而且價錢更抵，日日吸塵都變得更加輕鬆。

不少用家都對Dyson的吸塵機情有獨鍾，全因其吸力夠強，電量又夠高，但同時間不少型號的重量亦不輕，部分更接近3公斤，雖然已比不少同類產品輕巧，但對女士來說始終有一定負擔。為了減輕重量，最近廠方推出輕量版的V8 Slim Fluffy，整部吸塵機連吸管和電動吸頭，都只不過是2.15公斤，更適合女士使用。而為了機身可以做得更輕，廠方在多方面入手，包括將接駁吸頭的吸管直徑縮細，以減低航空級鋁材的使用量；同時電動吸頭的防靜電碳纖維和毛氈改用全新接合方法，以減少塑膠零部件與黏着劑數目。

微塵鎖集塵箱 減二次污染

作為V8系列的一員，雖然在機身不同位置減磅，但摩打方面沒有因而縮水，繼續採用同系列的V8數碼摩打，轉速與其他V8系列一樣達到最高每分鐘110,000轉，配合2 Tier Radial cyclones雙層放射式氣旋，能在集塵箱內產生15個雙層氣旋。這些氣旋能產生強大的離心力，將灰塵與空氣分離之餘，也不怕灰塵阻塞氣孔令吸力下降。根據廠方聲稱，V8 Slim Fluffy與上一代一樣，能將99.97%細至0.3微米的微塵鎖在集塵箱內，以減少出現二次污染的問題。

標準模式 連續使用40分鐘

吸力無減低下機身變輕，究竟又有否減少電量？這一點用家大可放心，雖然在標準模式下，電量未及頂級型號V11 Absolute的最長60分鐘連續使用時間，但都能連續使用40分鐘。機身還設有小燈，提示剩餘電量。而跟機附設升級的輕量軟絨毛滾筒吸頭、迷你電動吸頭、二合一細縫吸頭、窄縫清潔吸頭，無論是地板灰塵還是牀上的塵蟎，都能一一吸走。

■Dyson V8 Slim Fluffy規格

集塵箱容量：0.54L

吸力：115AW

電量：40分鐘（標準模式）/30分鐘（電動吸頭+標準模式）/7分鐘（強效模式）

重量：2.15kg

售價：$3480

查詢：2926 2300

文：勞耀全