蝸居突變辦公室+學校 醒目貼士 化解WFH困獸鬥

【明報專訊】疫情改變了很多人的生活，學生停課、父母在家工作，原本已很狹小的居住空間，同時須用作教室、工作間，會引起什麼問題？今期訪問了3名家長，有講師爸爸在家視像講課，要面對教學模式轉變的壓力及女兒的干擾；有媽媽終日與中學子女共處而激發價值觀衝突；亦有媽媽擔心子女學習滯後，情緒低落，到底如何調整自己，轉化困獸鬥的局面？如何在「疫境」中安然與子女享受當下？

講師網上授課 女兒尖叫亂入

「若要在家中視像教書，簡直是一場災難。」育有分別5歲及2歲女兒、在大學任職中文系講師的鄺梓桓說。自農曆新年後停課至今，生活與課堂空間重疊，令工作阻滯重重，「在香港的家居環境，要找個安靜講課的位置已不容易，再加上要控制家中的小朋友，就更困難」。他試過在房間閉門視像會議，女兒忽然大叫走進來，他立即按停錄影鏡頭和收音，才不至影響會議。女兒見爸爸難得時常在家，並對着電腦說話，難免會好奇和想親近他。「若在家上課，她們會不停干擾我，若要分心處理，課堂進度便會拖慢。」即使把自己鎖在房間，也難敵門外女兒尖聲的噪音；加上他一節課堂長達3小時，有時一天更有兩節課，要求小女孩在家安靜6小時，難過登天。幸好後來想到借用外父家中一個空置的房間來作教學，妻子留家照顧女兒，問題才得以解決。

除此之外，教學模式的轉變亦令他的工作量增加。「由面對面授課變成視像講課，課堂的節奏大為改變。以前課上會讓學生有閱讀、討論的時間，但現在很多時是自己對着電腦說話，學生的互動或回應減少。講課用的PowerPoint要重新整理，往往要用很長時間備課。」安靜備課的時間亦變得奢侈，有時需在女兒的叫嚷聲中努力專注工作，妻子則為女兒安排節目，使她們不纏着爸爸。

新生精神康復會臨牀心理學家楊翠兒認為，這是近月不少父母面對的困擾，甚至有家長為了不受年幼子女干擾，被迫在所有人work from home時回到辦公室工作。「不同小朋友有不同個性，有些較獨立，可以不干擾父母；有些則比較『黐身』，父母往往要作出很多調節，既要應付工作，又要為小朋友安排節目，很難處理。最理想當然是找到一個可以安靜工作的地方，若沒辦法之下必須留在家，可嘗試跟小朋友傾談，問問小朋友能否一段時間不干擾工作，若做得到，間中小休10分鐘陪伴他，或在一天工作後給予小獎勵。」

兒女穿睡衣攤牀上課 親子專家也發火

這段停課日子難倒不少父母，連平日從事「父母效能訓練課程」的導師Winnie（施蔚藍），都一度陷入困擾。她有一對中學生子女，須長時間在家視像上課。「他們由早上8時多上課至下午3時半，長時間對電腦。初時看着他們的生活習慣，很多都看不順眼，禁不住發火，兒子會穿睡衣上課，女兒則未刷牙洗臉便躺在牀上上課，雖然學生不用錄影畫面，但總覺得生活沒規律，為什麼不早點起牀吃早餐、換衫才上課？不是更有精神和動力嗎？」

後來，她不斷反思這些衝突的起因，回想自己所學習的理論，緊張的關係才得緩解，「我覺得穿睡衣有問題，但從他的角度看可能較舒適，這些都是價值觀衝突，我無謂過於執著影響親子關係」。後來，女兒有天忽然醒覺，不能再頹廢下去，便起牀執好被單、換衫上課，「每個人都需要時間慢慢摸索，我覺得大家都在適應這段時間的新轉變」。

學習模式轉變 子女需時適應

想通已後，Winnie的態度變得從容，連兒子經常欠交功課，都不會燃起她的怒火，「我冷靜跟他探索原因，發現原來因為停課期間學習模式轉變，他還未適應，好多時堂與堂之間要做功課、影相上載交功課，他忙亂之下甩漏。當我明白當中的難處及原因，情緒便能平靜，發覺自己要幫助、引導他，而不是批判他」。

這段期間，很多家長一如Winnie般在調整期望，臨牀心理學家楊翠兒說，家長太多事要兼顧，有些事不是太緊要就算吧，建議按重要性、先後次序去處理。「大家都面對好多生活轉變、壓力，以及對疫情的憂慮，甚至影響睡眠及情緒，彼此都在適應。而溝通、理解對方的需要和困難，有助減少摩擦，如能在這段時間互相支持、協助，共渡難關，以後家庭關係可以更和洽。」

此外，疫情令各位媽媽一日煮多餐，可謂大挑戰。Winnie不能像以前般常常外出或往奶奶家吃飯，加上子女終日在家，每天都要預備三餐及下午茶，每日只有3小時做自己的工作。「今時今日做女人，既要為家庭張羅口罩、物資、照顧子女及長者，工作上又要應付老闆，很容易忽略自己。當沒有把自己情緒照顧好，便會不自覺突然發怒怪責家人。」所以她很重視「Me time」，每天都會早起打坐，「即使短短一段落街買菜時間，都可以自我沉澱，我們要先梳理好自己的情緒，才能幫助家人」。

照顧自己情緒 家長宜預留Me time

育有一女一子的媽媽Ling，則覺得多與朋友傾談很重要，她試過鑽進牛角尖，愈想愈悲觀。「停課時期曾覺得自己的處境很慘，先生工作受疫情影響要經常OT，晚上9時才回家，覺得總是獨力湊小朋友；又擔心小朋友停課、沒有社交，什麼都學不到，便不時上網找資料，自己教他們，搞得自己心理壓力好大。」後來跟朋友聊天，發現自己的處境也不算差，「至少我是自由工作者，可以自行調配時間工作，亦有工人姐姐幫手做家務。而小朋友的學習上，想到所有人都沒有上學，大家進度不會相差太遠，我反而可以利用這段時間，跟他們畫畫、煮飯、玩泥膠」。

臨牀心理學家楊翠兒建議，家長宜不時檢視自己的心理、生活是否面對很大壓力，要抽時間獨處休息，做自己喜歡的事。她亦建議：「建立一些手機聊天群組，不時聊天、分享每天煮食，互相支持，都會有幫助。另外可運用創意，構思一些在家可進行的減壓活動，才有力量去應對現時生活的挑戰與壓力。最好每日都有Me time，當好多事情不能控制，找到一些時間可以自己安排，便會增加掌控感。」

文：吳穎湘

編輯：王翠麗

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