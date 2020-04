ways of seeing：街頭拍照 小心激怒玻璃心 跟住《愛的迫降》睇朝鮮

【明報專訊】今年初,觀眾透過韓劇《愛的迫降》「窺探」了朝鮮的神秘面紗,雖然劇集無法在朝鮮境內實地取景,但由於找來脫北者擔任助理編劇,故不少場景都拍攝得相當逼真。

曾到訪朝鮮五十次的香港GLO Travel創辦人之一陳成軍(Rubio)亦直呼看劇時難掩興奮,「李正赫揸車衝回去救尹世理那幕,連從平壤市走出去開往開城要經過統一門的路,都是完全跟足真實環境」。

上周傳出朝鮮領導人金正恩病危的消息,雖然劇集已經播完一段時間,但餘溫未了,CNN印尼電視台更因報道有關金正恩健康問題的新聞時,以劇集男主角玄彬作背景而要道歉,可見此劇的影響力。

疫症肆虐,莫說朝鮮,旅遊本身已變得遙不可及,今期就等Rubio帶我們跟住韓劇去旅行。(註:內文含有劇透)

■景點1

三八線 滿佈地雷 衝突未止

《愛的迫降》中,女主角尹世理(孫藝珍飾)因滑翔傘事故「迫降」於朝鮮非軍事區,穿過茂密的叢林,以圖橫跨三八線回到南韓。Rubio說三八線附近地帶,果真是一大片森林,因為自從一九五三年韓戰結束後, 只是凍結了這個地帶,而沒有清理,因此現存很多地雷。「兩韓應該暫時見不到清理土地的需要,而且某程度上兩韓並非打完仗,只是簽署停戰協議,而非和平協議。」近年美國總統特朗普會見金正恩,金正恩亦在二○一八年九月與韓國總統文在寅會面,並簽署共同宣言,但戰爭終於沒有正式結束。

「既然技術上仍然是戰爭狀態,因此便容讓地雷存在,而不時在板門店(韓朝非軍事區內地區),雙方之間都有不少衝突,這個地帶仍然相當敏感。」例如一九七○年代發生斧頭事件,又名板門店事件,當時有有一棵樹位於南北邊界,美國士兵決定斬樹,引起朝鮮士兵不滿,並用斧頭斬死美國兵。

朝鮮旅行團大多會到訪三八線,不過朝鮮是不會要求你一定要去某些地方,你可以選擇只留在酒店或行行百貨公司觀光,但一定要事前和隨團朝鮮導遊說明所有行程。

■小•趣•聞

「脫南」美軍成朝鮮明星?

時常聽到說「脫北者」,原來亦有「脫南者」,例如在一九六○年代,有六個原駐南韓的美國士兵因為軍中生活艱苦等原因投奔朝鮮。其中一個美國士兵James J. Dresnok的故事更被拍成紀錄片Crossing the Line,2007年在BBC播放。

「朝鮮對他們(美國士兵)好好的,因為可以做propaganda(政治宣傳)呀嘛,他們在朝鮮做電影明星。最搞笑是在朝鮮邊境向韓國播放他們的錄音,說please come here, this is heaven, we have everything,好搞笑。」

■景點2

開城 王朝舊都 古色古香

Rubio說他們旅行社比較經典的朝鮮行程,亦是主要遊覽劇中經常出現的兩個城市——平壤和開城。

開城即是男主角李正赫(玄彬飾)居住的前線村落區域,是一個靠近板門店的古城,曾是昔日部分朝鮮王朝的首都。開城的住宅建築較為古色古香,屋頂沿用青瓦磚,居民是比較有資源的家庭,故屋內擺設與家俬較為完善。Rubio稱最大分別在於劇中物件偏向光潔、漂亮,而實際上則較殘舊和骯髒,因為朝鮮很大塵。旅客有機會在專為遊客改建的開城民居落腳。

雖然,劇中沒有說明前線村落就是開城,但Rubio解釋劇中一幕曾提及企業家具承俊的別墅位於子男區,而從駕車畫面亦大概可見從開城開往子男區的路線。

■小•趣•聞

有錢人鍾意住低層?

在劇中,第二女主角徐丹居住的幾層高公寓十分像真,但不同的是,現實中並非如劇中居於愈高樓層代表愈富貴,因為朝鮮經常停電,有資源的人喜歡低層單位。「最似是入面撳𨋢的人,瞓着絕對不出奇,因為要在入面八、九個鐘,而且無乜人入來。」

一般朝鮮家庭的居所大都接近家徒四壁,只有數件家俬和一部「矇矇地」的電視,但一定會在牆上張貼大大張的金日成和金正日相片。

■景點3

平壤火車 隨時停駛 貼地體驗

Rubio的旅行社曾舉辦過一次「hardcore」的平壤火車之旅,從平壤中心搭乘火車到朝鮮東北部,如城市清津。與平時從中國進入朝鮮的高質素國際火車不同,本地火車真的好像劇中般殘舊,而且會隨時因停電而停駛,「我們那次是停在原地不動三十六個小時,參加者覺得好辛苦,因為當時是夏天,又覺得這件事真的好朝鮮」。

如像劇中所述,好多人售賣水和食物(稱作蚱蜢商人),亦有朝鮮版的可樂、芬達等名為「碳酸水」的飲品,但列車銷售員並沒有唱歌,「只是我搭的班次沒有」。而且在火車停駛時,只有少許人走來販賣食物,為數並不如劇中般多。

■小•趣•聞

平壤火車站 其實很豪華

Rubio直言,劇中的平壤火車站是「完全唔似的」,據悉劇中是在蒙古的火車站拍攝,而現實中的平壤火車站是更大更豪華和有規模,而且是有蓋的、高柱式的斯大林式建築。

■景點4

平壤 首都建築有國家級任務

朝鮮人口約二千五百萬人,平壤佔約三百萬,這裏無疑是全國最現代化的地方。Rubio說近年平壤出現了多幢樓高達七十層的大樓,停電點算?他說相信七十層的建築大概都有着裝飾國家的任務,因此獲得的供電較多,平壤發生長期停電的次數亦不多,主要是「限電」,即某幾個小時無電力供應,而冬天發生的次數更多。

遊客買sim卡即可上網

在平壤亦可見到劇中類似的西式咖啡店與徐丹母親開設的大型百貨公司,不過劇中的平壤酒店則全屬虛構,而且酒店內的裝修亦不像朝鮮。Rubio指出,現在可以供外國遊客選擇的朝鮮酒店約有六七間,包括著名的羊角島國際飯店。至於房間內遍佈偷聽器?他就說自己從沒見過,而且曾在房間內大講當地壞話亦沒有後果。

記者曾有同事多年前到過朝鮮公幹,被沒收手提電話。Rubio則指,他第一次到當地旅遊是在二○一二年六月跟大學去,還未去到平壤,在邊境處海關人員已拿出黑色大膠袋要求所有人交出電話。但現在拿iPad、Samsung、LG任何手機或物品進境都沒有問題,而且國內大約有幾百萬人擁有手機,但就沒有互聯網,只能用內聯網和平壤內居民短訊。

此外,以前遊客無法上網,但近年只要繳付二百美元就可買到sim卡,「證明不是朝鮮技術上不能夠上網,而是不讓大家上網,Google、fb、ig都上到,既然你是外國人,看什麼都ok」。

他說,朝鮮每年約有一萬名非中國大陸遊客到訪,而中國大陸遊客人數超過十萬,但Rubio指出,由於中國東北三省有朝鮮族,因此好多人和朝鮮人有親戚關係,故不肯定中國大陸遊客數字會否將探親和貿易人士計算在內。

■小•趣•聞

拍水窪會被罵?

Rubio認為朝鮮最有趣的地方是人民質素與文明程度追不上建築的現代化程度。他說平壤馬戲團配備着全國最靚的廁所,但一班小學生衝進男廁後,竟無視整列尿兜,而是紛紛跳上洗手盆如廁,令他大為震驚。

有一次他帶團經過平壤火車站時,有香港團友發現地下水窪影射整個火車站,呈現如天空之鏡的景觀,於是團友拿出相機拍攝,卻被路上十多人指罵,帶團的廿幾歲朝鮮女導遊更被當地人扯爛導遊牌。導遊解釋當地人覺得外國人拍攝水坑是想取笑當地道路凹凸不平。

傳金正恩病危 白頭山血統 如何延續?

美國有線新聞網絡(CNN)在上周二(21日)引述消息報道,朝鮮領袖金正恩接受心血管手術後傳出命危,引起各界猜測。美國總統特朗普上周四(23日)表示,認為上述報道不真確,批評CNN報道假新聞,並稱「聽說這報道是引用了舊文件」。

但由於朝鮮是一個封閉國度,因此縱使多方否認,仍有人選擇相信空穴來風。Rubio指出,很多人認為一旦金正恩病逝,他妹妹金與正很大機會執政。金與正第一次露面是在二○一八年平昌奧運,當時不少外國媒體稱讚她表現淡定,而且她最近在勞動黨擔任高級職位,「加上她又有白頭山血脈,是朝鮮很重視的因素,因此是熱門的人選」。

白頭山即我們常言的長白山,位於中國與朝鮮邊境,屬兩國共同擁有。朝鮮傳說中的壇君被指是白頭山上的傳奇人物,當金日成執政時,就將白頭山奉為朝鮮民族的純正血統,指金正日就是於白頭山山腳出生。朝鮮利用這一種純正白頭山的血統統治民族,作為金家管治正當性的重要來源。

文 // 彭麗芳

編輯 // 王翠麗

