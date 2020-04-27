臨疫變陣 跨越數碼代溝 銀髮族線上鬼馬練戲

視像學習初體驗——對於導師及長者學員而言，皆是首次體驗線上戲劇教學，有年近70歲的學員笑言學懂運用視像會議程式Zoom後，自覺新潮非常。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】一場疫症，打翻不少人的原定計劃。隨着劇場暫時關閉，劇團紛紛變陣，這邊廂，有劇團把實體演出改為網上讀劇直播；那邊廂，有戲劇導師用視像會議程式 Zoom，辦起銀齡戲劇訓練班。

線上，兩鬢白髮的學員一起腦筋急轉彎，即興擺出多款鬼馬表情及姿勢；線下，學員自設舞台布景，演出獨腳戲。不論線上線下，銀齡演員皆不輸陣。

「老師，我按了會議連結，但冇嘢發生。」「老師，我在Zoom看不到自己。」實行Zoom 網上戲劇訓練的首日，一班長者學員即遇上不少困難，導師們立即分工，一人負責主持會議，另一導師則擔任接線生，逐一提供遙距技術支援，打趣說：「桌上放着3、5部電腦和手機，猶如準備開咪的電台主持。」

如此勞師動眾，源於藝術團體 Arts' Options 主辦的「長‧智‧戲」長者戲劇藝術計劃，這個專為55歲或以上的人士提供的專業戲劇藝術培訓課程，長遠希望成立全港首個以長者為主，獨立運作並自負盈虧的專業劇團。可是計劃追不上變化，一場疫症就打亂了陣腳，眼看不少年長學員對於復課渴望心切，藝術總監陳桂芬（Brenda）與其他導師決定放手一博，把戲劇訓練搬至線上，「不少長者都說，社區中心疫情期間取消活動，感到十分沉悶」。

連線遇難關 長者中心搵幫手

然而，對部分長者來說，實行Zoom網上教學需過五關、斬六將。年過80歲的富仔為班上最年長學員，在網上開課首日，一直不能加入網上會議室，唯有致電機構職員遙距協助。通電半小時後，職員眼見仍未能協助富仔成功登入，便心生妙計，建議他到家裏樓下的長者鄰舍中心找職員協助。最終，當首個工作坊結束，學員紛紛下線時，富仔終於在線上出現，職員即大呼：「富仔上到線，好感動吖！」

鏡頭對準腹部 練呼吸聲線

成功上線後，一批銀齡演員開始透過屏幕受訓，大家一起在鏡頭前伸展肢體熱身。隨後，每人輪流即興做手勢作自我介紹，考他們的創意溝通能力。Brenda解釋，計劃提供為期半年的培訓課程，涵蓋表演技巧、聲音運用、肢體訓練等範疇，當中不少內容需要實體觀察及指導，在疫情下臨時變陣，唯有把課程內容「斬件」教授。

負責指導學員練習發聲的導師梁小衛（Priscilla）表示，發聲訓練並非單靠喉嚨，亦講求如何運用身體肌肉及呼吸。在網上上課，她先集中聆聽遊戲及呼級練習，訓練長者對聲音的敏感度，以及學習腹式呼吸，即吸氣時，腹部隨之鼓脹。遙距電腦教學還要講求小技巧，練習前，她先要長者把鏡頭對準腹部，再把雙手放在腹部上方，吸氣時，便能清楚看出其腹部有否上脹，肋骨有否張開。

難一眼關七 兩導師線上監課

除了學習腹式呼吸法，Prisclla認為網上教學形式五花八門，能變出多個花樣，早前在外國，有一群人在Zoom會議室上同步唱歌，「你走了音，別人會知，走拍子都會知」。網上工具好使好用，但上課時，需至少兩名導師在線上監課。因受畫面尺寸所限，講課導師不能一眼關七，同時看到所有學生的面孔，需由其他導師同步擔任「密探」，幫忙觀察其他學生的學習狀况，如檢查他們有沒有偷懶。

疫情尚未爆發時，計劃曾經安排4節實體戲劇體驗課程，為逾百名長者介紹戲劇基礎知識，透過課程了解自己對戲劇的興趣及能力，決定是否繼續參與長期戲劇培訓。課程完結後，機構舉辦遴選工作坊，參與遴選長者需自導自演一齣1分半鐘的獨腳戲，最後由導師從中挑選44名長者，接受為期半年的培訓。

長者放膽演出 創新不怯場

Brenda表示，在戲劇體驗班中，長者透過劇場遊戲，訓練聲線及創意，如導師即興指定一名學員扮演賣魚佬，與另一名扮演師奶的學員對戲，即場腦筋急轉彎，自創對白台詞。在肢體動作方面，學員分成各小組，利用身體不同的動作，砌合成動物。

年長一輩容易把「我都幾十歲人，不做這些事」的句子掛在口邊，但在戲劇體驗班上，Brenda發現長者演起戲時，具創新精神，毫不怯場。年逾80歲的學員扮演狗隻雀鳥時，放膽演出，維妙維肖，絲毫不見老態，「學員不介意扭動肢體及手勢，講出奇怪對白」。亦有學員參與遴選，演出獨腳戲時，帶來紙皮等道具，自製舞台布景，演活流浪者的故事。

見證銀齡演員的演出潛力，Brenda希望一眾學員完成訓練後，繼續發展話劇專業，能自組成立銀齡劇團，笑言為期半年的訓練並非一般的長者興趣班，「我會對他們有要求，因為長者也可以好專業」。

文：鄧安琪

編輯：陳志暘

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