演活自身經驗 為歷史補遺

【明報專訊】在排練室中，今年70歲的司徒義霖（司徒）扮演小販的兒子，「走鬼」時被小販管理隊逮個正着，代母親被捕及上庭。以上經歷均為真人真事，當年的主人翁正是司徒本人。重演童年往事，對司徒來說並不難。最難的，是在短時間內自創故事，即場角色扮演。初嘗演戲滋味，他多番自言不是專業人士，但能一過戲癮，當然樂在其中。

中英劇團自2017年起舉辦賽馬會「獅子山傳耆」口述歷史戲劇計劃，招募全港長者分享及親身演繹自己的人生經歷，於學校及社區作巡迴演出。司徒去年報名參與跨區總結演出，他已接受約半年話劇訓練，但因疫情爆發，訓練及演出時間紛紛延期。他認為接受戲劇訓練，的確讓自己眼界大開，「自己好畀心機去學，堂上教的，全是我人生中從未接觸的事」。

10分鐘自創自演考急才

在課堂上，導師不時把學員分成小組，邀請每個小組在10分鐘內自創故事，再即席演出。以上練習既考急才，亦考創意，司徒笑言一眾學員皆為演戲素人，因此這環節最具挑戰。全班共有40人，各學員需輪流在眾人面前演戲，肢體動作及台詞俱備，演後需聆聽其他學員的意見，「如果性格稍為內斂，都好難做到戲」。

在是次跨區總結演出的招募過程中，有約380名長者參與遴選，最終由導師挑選約40人，接受戲劇訓練。中英劇團首席駐團戲劇導師黃振輝表示，他們不少人愛看粵劇，演戲時慣於套用傳統表演模式，只着眼於外在演技，令戲劇效果過於浮誇。訓練時，他刻意設定一些生活化場景，如醫院、快餐店，讓他們作角色扮演；當他們投入角色時，漸漸心領神會，明白演戲時毋須過分用力，自然流露真情。

授課玩遊戲 更易理解

黃振輝解釋，教導長者演戲時，不能大派筆記，以講課形式教授，相反以遊戲入手，讓他們更易理解演戲精髓。每當他們作角色扮演後，他會按學員表現，教授演戲技巧，提點注意事項，如切勿與其他演員「搭嘴」，以免出現「聲蓋聲」的情况。

有別坊間的長者戲劇課程，中英劇團着眼於由老友記來演活自己的親身經歷。黃振輝形容，他們親自演繹自身經歷時，甚具感染力，亦為本地歷史補遺。在跨區演出中，不但有司徒講述自己當年的「走鬼」經歷，亦有人分享昔日任職民安隊時的所見所聞，包括目睹越南難民的逃難故事，「當年這個學員見證，難民洗澡時，污水不斷流出，可想像難民逃難來港的過程十分艱巨」。計劃已推行3年，他聽過不少長者的真人真事，略有所感，「老實說，這班學員十分年長，如果他們離開世界時，一部分的香港歷史亦將會消失」。