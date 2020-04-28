「煲書」神器在手 宅家開卷樂

保護套防刮花——外出時，很多人會把閱讀器放在書包或手袋，有可能刮花屏幕和機身。不少閱讀器廠商都推出揭蓋式保護套。另外，亦可在屏幕表面貼上不反光的透明保護貼。（讀墨提供）

有聲書喇叭播放——部分電子書商的產品有發聲功能，以Amazon電子書為例，電子書店中部分電子書會註明具發聲功能（Audiobook），讓讀者一邊聆聽錄音，一邊閱讀電子書相關內文。使用閱讀器時，也可透過藍牙喇叭播放聲檔。（蘇智鑫攝）

按鈕翻頁方便——高階電子書閱讀器的設計較精緻。一般閱讀器的翻頁方式是輕觸屏幕，Kindle的高階款式Oasis設有兩個獨立實體翻頁按鈕，乘搭交通工具時，當一隻手緊握扶手，拿着閱讀器的另一隻手可準確地按掣翻頁。（蘇智鑫攝）

雲端書庫——除在閱讀器界面（左）購書檔，也可用手機登入相關電子書商的網站（右）購買。登入網站購買書檔後，用相同帳戶登入的閱讀器可透過Wi-Fi連接帳戶的雲端書庫，下載有關書檔。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】因應疫情，香港公共圖書館再度落閘；加上響應政府留在家中的呼籲，一眾愛書之人連書店打書釘的活動也被迫暫停。少了閱讀實體書的機會，有書迷開始投入安坐家中便可即買即讀的「電子書」懷抱，由此帶動了電子閱讀器的銷情。坊間有不少電子閱讀器出售，到底一部好的電子閱讀器應包含哪些元素？購買電子書時又應注意什麼？

電子書的售價比實體版本便宜，家中又不用花空間收納，優點不少。但很多書迷除了嫌電子書欠缺翻頁時紙張滑過手指的手感，電腦和手機屏幕發出的藍光，也易令眼睛疲勞甚至有損害視力的風險，市場因而衍生了不少專為閱讀電子書而設的閱讀器。電子書商之一，也生產電子閱讀器的樂天（Rakuten Kobo）公關經理黃瑋瑜表示，閱讀器的E Ink顯示屏並非發光體，沒有藍光傷眼的問題，它是用反射型顯示技術，透過黑、白色的粒子在屏幕顯示文字和圖像，長時間閱讀，相對用電腦或手機舒適。

E Ink芒不發光 閱讀較舒適

不同品牌推出不同級別的電子閱讀器，應如何選擇？2011年起在香港銷售電子書閱讀器的Emotion Technology銷售經理Samuel Kan指出，閱讀器一般按等級和功能來劃分價格。「高階款式，除解像度和容量高，機身設計亦較精美，售價也較高。」

以Kindle閱讀器為例，分初階的All-new Kindle、中階的Paperwhite及高階的Oasis。「All-new Kindle約售1000元，解像度167ppi、內存量4GB，可存放每本數百KB的電子書檔約1000個；而Paperwhite及Oasis除有防水設計，解像度高達300ppi，令字體更清晰銳利，內存量可高達32GB。」Samuel續稱，中階款式約售1400元（32GB），因性價比高，約有七成Kindle用家選用。而高階機售價約3200元（32GB），機身設計更精緻，設有方便單手操控的實體翻頁按鈕。「此外，機身內置的閱讀燈可調校冷暖色溫，適合追求更高享受的書迷，約有一成Kindle用家選用。」

閱讀器連Wi-Fi 直接購書檔

不少人擔心購買電子書手續繁複，因而卻步。Samuel解釋，透過閱讀器的界面可直接購買，而且即買即看，十分方便。一般閱讀器和電腦、手機不同處是，它們大多數沒瀏覽網頁功能，也不能隨便安裝程式。一般閱讀器可用Wi-Fi上網，登入帳戶和輸入信用卡資料後可在界面直接連接指定電子書店。「以Kindle為例，可透過閱讀器的界面前往開發商母公司Amazon的電子書店購書。用手機、電腦瀏覽Amazon網站，登入帳戶和輸入信用卡資料後亦可購書。」

各電子書店出售不同出版社的著作，各有特色。Amazon電子書數量逾3000萬冊，大多為英文。去年美國Amazon新增繁體中文電子書分類，有2萬冊以上；而樂天（Rakuten Kobo）及另一電子書店讀墨（Readmoo）則提供較多繁體中文書，各有約10萬冊。

留意支援書檔格式

電子書商如Amazon、樂天會開發自家的閱讀器，以及供手機和電腦使用的應用程式。經不同電子書店購買的書檔，未必可使用其他品牌的閱讀器閱讀，要留意所支援的電子書檔格式。 Samuel解釋，Kindle可閱讀經Amzaon購買的azw3電子書檔格式，但樂天和讀墨的閱讀器則不能閱讀，但樂天和讀墨可使用epub電子書檔格式，Kindle不能閱讀。而一般閱讀器都兼容pdf、txt等電腦常用格式，可嘗試透過USB線把檔案匯進閱讀器閱讀。但留意txt檔不支援插圖；而pdf檔案體積較大（一般高達10MB），並不可應用閱讀器的轉換字款、字體功能。

電子學習聯盟會長范健文也有使用閱讀器的習慣。他個人較少用電腦閱讀電子書，因為電腦功能多多，容易分心；而閱讀器一般也不可瀏覽網站及打機，認為可幫助小朋友專心閱讀。

■Info

◆Kindle繁體中文電子書店

網址：amzn.to/34Vto1n

◆樂天（Rakuten Kobo）電子書店

網址：www.kobo.com/tw/zh/ebooks

◆讀墨（Readmoo）電子書店

網址：readmoo.com

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com