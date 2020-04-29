模擬賽車：高像真度模擬器 一嘗賽車樂趣

【明報專訊】「Racing is money」是賽車界一句老話： 賽車就是花錢。但即使沒有贊助商投放資源， 甚至閣下未考車牌、膽量不足，也有方法一嘗賽車滋味。說的就是像真度甚高的模擬賽車器。比起在賽車場練車，半天就得消耗價值近萬元的車胎，具有專業賽車分析系統的模擬器，以每小時收費數百至千多元的價錢，深受不少職業賽車手歡迎。如果想輕輕鬆鬆與朋友連線鬥車、電競，模擬器亦能滿足這方面的要求。現今的模擬器，講究程度早已拋離遊戲機中心的賽車遊戲機。來到 ProRacing香港專業模擬賽車及訓練中心，共有 3 種仿真度不同的賽車模擬器，當中的「車手級專業模擬器」，像真度最高。中心創辦人Thomas Leung指，關鍵在於模擬器耗資 30 萬元改裝，配備全動態（full motion）系統、G-Force 賽車座椅、一級方程式方向盤，以及像現實般需要不少腳力踩踏的賽車級別腳踏。Thomas 形容：「除了感受不到真實賽車的速度感， 駕車的手感非常接近真車」。

逾百賽道任揀 個人化設定

模擬器的操作十分簡單，進入賽車程式後， 車手可在 200 多款賽車，及逾百條國際賽道中選擇。每架賽車都可調校至非常個人化的設定，「避震、車輪軟硬、尾翼角度、制動器等你想像到的項目，全都可以調控」。不少賽車手會在模擬器嘗試各種情境設定，再將適當的設定組合，帶到真實場景中使用，以省卻時間及金錢。同時，模擬器即時連接分析系統，讓玩家可即時觀察自己表現。想感受飄移樂趣，這部模擬器的甩尾動態系統，正正能模仿甩尾感覺。Thomas 指，除了兩條座椅背後的油壓臂，他還額外多加一條在模擬器底部，令模擬器鐵架可跟隨賽車動態內外及左右移動。

■ProRacing 香港專業模擬賽車及訓練中心

地址：土瓜灣馬頭角道 118 號新寶工商中心一期地庫

查詢：5535 5879

文：宋霖鈴