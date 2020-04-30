打工仔做主角 黑色幽默引發思考

【明報專訊】跟呈現人際關係中細微之處的阿點和阿逗相比，職人阿港這個角色則反映不少打工仔的「奴性特質」。2月醫護罷工在社會引起不同迴響，促使香港插畫家迪嘉創立職人阿港這個角色，插畫中的職人阿港西裝革履，梳着油亮的飛機頭，不論面對天災如海嘯、隕石墜落，還是喪屍或哥斯拉，均無法阻止他上班，這不正是香港人的寫照？

「普遍香港人的價值觀是上班就可以解決很多問題。」上一代人覺得努力工作和奮發掙錢最要緊，但這樣的價值觀從去年的反修例運動開始改變。迪嘉發現，不少人開始反思，原來努力工作未必能出人頭地，也未必能幫助自己或社會；而醫護罷工則讓大家思考，或許不上班才能解決問題。透過職人阿港的插畫創作，他想提出的疑問是：「是不是努力工作，有錢就可以解決所有問題呢？」

新聞、職場是非成靈感來源

迪嘉原本是廣告公司藝術總監，6年前成為自由職業者，工作經歷、客戶或朋友的分享，甚至在茶餐廳吃飯時聽到的職場是非，均成為他畫插畫的靈感來源。而在職人阿港的世界中，大部分從上班族的角度來展現現實情景，故事題材則以香港人的新聞、日常生活或職場現象為主。

插畫中有不少是反映當下疫情生活，看上去幽默搞笑，實則綿裏藏針，有針砭時弊之意。例如疫境風情畫系列中，諷刺WHO（世界衛生組織）做事緩慢及空洞無用的唱歌打氣影片；也有些看似無厘頭實則有其含義的，像其中一幅插畫的題字：「黯然銷魂口罩」，畫中以女性胸圍為口罩的阿港淚流滿面，問及創作背景，迪嘉說故事取材自他上網看到的一張圖片，當時有個男士以胸圍作為口罩，整件事既可笑又可悲，銷魂在於那是件內衣，黯然在於真的有人因為沒有口罩，只能用這樣的方法保護自己。

最有力創作 毋須文字解說

職人阿港的世界充滿黑色幽默，嬉笑怒罵盡在不言中。迪嘉回答，他的畫均暗藏信息，希望能引發讀者思考，但他不想用平鋪直敘的方式來表達，「可能我經過廣告訓練，知道讓受眾去意會某些東西，感受大於你直接告訴他們，所以我在作品多處留白。我不能說我畫了一幅畫是黑色的，就跟你說這個世界就是黑色的，這樣你便沒有消化整件事，於是我便兜一個圈，用幽默的手法讓那種黑變得更黑」。迪嘉指他所呈現的是和現實世界相近的情景，從而讓讀者代入。

這些插畫，解說文字都是一句起兩句止，例如阿港舉着變成綠色病毒的奧運聖火，圖解為：「山川異域，風月同天。」這句話是疫情初期日本捐獻抗疫物資給中國時的留言，搭配圖畫內容，暗諷意味顯而易見。迪嘉覺得最有力的圖畫毋須文字解釋，他自己的創作也是以這個為目標，「我希望可以畫一幅畫毋須文字，只有標題，觀眾也能意會到，這樣的創作最有力」。

■職人阿港Hong Kong Worker

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