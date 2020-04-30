爆笑草根角色 發送正能量

反映現實——漫畫描繪大麻成在花槽拍照，假裝自己去了爬山，蘇泳康解釋：「前段時間很多人去行山，有些人批評這樣不好，我就在想，如果一個人想去爬山但又很懶，為了保持政治正確於是便選擇站在花槽中拍照。」（受訪者提供）

【明報專訊】在本地插畫家蘇泳康畫的漫畫中，或許你早已在WhatsApp看過穿短褲的大麻成和盤髻的阿婆的身影，他們的sticker下載量長期高企。蘇泳康表示，除了大麻成和阿婆、叔公這些虛構人物，自己和老婆也化身為漫畫角色粉墨登場，其中「叔公」及「阿婆」是身邊長輩的投射。至於漫畫中的「蘇泳康和蘇泳康老婆」，則負責「演出」一些他自己的親身經歷或會做的事情，例如他跟老婆相處的情景。至於比較出位的行為，如跳進花槽中拍照，在家裏運動招致樓下鄰居上門投訴等，則會由「大麻成」來演繹。

只是想畫故事讓人開心

「我畫的東西都是比較add hoc，想到什麼便畫什麼，看到有趣的事情便記下來之後再畫。」蘇泳康形容自己的漫畫風格麻甩得意，而且有點懶洋洋，背景都很簡單，「我剛開始畫時，角色的形象更麻甩、更醜，因為畫畫很好的大有人在，既然我比不過他們，不如畫些雖然醜卻可愛的人物，去增加他們的喜劇感。我沒有很偉大的想法要改變世界，只是想畫一些故事能讓人開心」。

蘇泳康的漫畫帶港式的喜劇感，例如阿婆幫大麻成剪頭髮，叔公囤積大米和防疫物資，令人看了忍俊不禁。問到這種生活態度何來，他直言：「其實我真的是一個麻甩佬。」例如呢？電話那端的他和盤托出：「譬如我一邊在跟你做訪問，一邊在剪腳指甲。」語畢，記者和他忍不住笑了，果然畫如其人！

■賤人新世紀／蘇泳康

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