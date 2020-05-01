瑜伽呼吸法：呼吸法內觀 紓緩疫境不安

【明報專訊】除了各種體位動作，源自古印度的瑜伽其實還包含了呼吸技法及冥想等元素，是一種兼顧身心健康的運動。疫境之下，不少打工仔因為百業蕭條的社會氛圍而變得彷徨不安，壓力大增。Minnie同樣受疫情影響，「實體課」被迫取消致收入驟減，但她建議大家不妨視這個突如其來的衝擊為一個難得的內觀機會，好好與自己對話，整理思考，計劃將來。若遇上負面情緒需要釋放，可以嘗試練習瑜伽呼吸法（Pranayama），方法是先找個舒適安靜的位置坐好，保持腰背挺直，然後將右手食指和中指屈起，利用拇指和無名指輪流按住左右兩邊鼻孔，以單邊鼻孔交替作深長穩定的吸氣及呼氣，其間盡量集中精神，專注呼吸，持續練習3至5分鐘，可助安定心神及紓緩情緒。

聽雨聲棒 掃走不安

為了進一步協助大家面對疫情所帶來的心靈挑戰，身兼聲療師的Minnie最近亦開設了YouTube頻道，上載有關聲頻治療及瑜伽的影片，若家中有雨聲棒（Rain Stick）或頌缽（Singing Bowl）等道具的話，亦可於睡前使用，據說能藉由頻率平復緊張與不安的情緒。

●有片睇，瑜伽呼吸法示範：bit.ly/3bQfd0n

圖：黃志東攝