藝文青：代入製作人身分 說孤獨死故事

【明報專訊】寂寞會令人生病，甚至致命。ViuTV最新節目《寂寞是幫兇》以半資訊及戲劇形式，講述涉及社會議題的故事。首兩集講述獨居長者困境，團隊更遠赴日本拍攝真人真事改編故事，由精神健康觸及生死、存在、人與人等。敘事明顯花上心思，節目由「扮」出來的製作班底說故事，一同進入創作者的想像領域。

ViuTV行山節目《美女郊遊遊》近日成為熱話，新登場的《寂寞是幫兇》亦令人驚喜。節目主要為5個真人真事改編故事，涉及獨居長者自殺、校園欺凌、網戀騙案等。寂寞是引爆種種慘劇的燃料嗎？節目由郭爾君飾演《寂寞是幫兇》編劇草草、陳健朗飾演導演波叔，構思不同人物的故事。首兩集「下流老人」，內容骨幹是由日本一名七旬老人於新幹線自焚的事件帶起。一個名叫西田司的清潔工辛勞打工，卑微薪水難以過日，身邊沒人可以傾訴，更被人奚落。節目穿插醫生專業分析，甚至訪問日本興起的行業「遺物整理師」，剖析獨居老人心理情况，讓觀眾了解老人何以走至此步，何以在如此公共的地方終斷一生？

拍攝孤獨死「案發現場」

「孤獨死」的現象不止見於日本，香港亦不時發生老人在家出事，卻久久未被發現等事。第二集令人震撼的是，訪問了一名專門拍「孤獨死」的攝影師。他曾到屍體被移走後的不同「案發現場」，拍下小斗室內環境。蒼蠅、舊照、血印，他認為這都是反映人生前的悲涼證據，記錄社會下的絕望荒景，細膩探討生死觀。團隊更探訪本港獨居老人，從難以啟齒的對談中，流露長者喪親後之情緒經歷。ViuTV繼前作《回憶備份》後，由同一導演何國敏執導，再次以劇情式紀錄片觸及對長者的關懷。

《寂寞是幫兇》在敘事方式有一些有趣嘗試。整個短劇就是圍繞編劇草草、導演波叔如何構思劇目的「幕後」工作。即是說，節目以劇中劇形式，以「製作團隊」的角度出發。編劇、導演（角色）思考要如何說好一個孤獨老人的故事，加入許多質疑及思考，讓人有看「私紀錄片」的感覺，植入創作者個人想法，令觀眾好像進入製作人的日記，產生親切及立體感。創作人由此加入一個問題，亦是草草及波叔爭持不下的——可否有不同的結局？到底，改寫哪一部分能避免悲劇的發生？如此處理，聰明在於帶觀眾設身處地思考，更重要的功德是有一個喘息的空間，一些希望的傾注，讓人明白世界很悲，但我們或者可以做些什麼。

（99台周六晚上22:45；網上重溫：viu.tv）

文：小東