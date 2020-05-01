藝術探討人權 多元創作回應社會

【明報專訊】藝術無用，不能當飯吃，不能抗疫。

藝術有用，快樂時跳舞，悲傷時聽音樂。

我們從藝術尋找安慰，也可透過藝術探討人權。

當前的香港社會，怎樣反映在這些作品中？

文：林喜兒

由Justice Centre Hong Kong舉辦的香港人權藝術獎已經踏入第六屆。近日剛公布了35件藝術品獲選入圍，得獎作品將於2020年5月12日公布，同時舉行展覽。香港人權藝術獎的評審採不記名形式，任何關於藝術家的資料，包括姓名、性別、國籍、年齡和經驗，皆不會顯示，保持Justice Centre多元和包容的承諾。入圍作品有攝影、錄像、繪畫、裝置等，主題涉及少數族群、國家監控、外傭待遇，還有去年的反修例運動。

人權藝術獎 「反修例」作品多

展覽策展人黃嘉瀛稱這屆找到很多關於反修例運動的作品。「過往人權藝術獎好像只是藝術圈內的事，今年不只是參加的藝術家，也多了媒體關注。不得不承認一定是跟去年的反修例運動有關，甚至某些攝影作品，看上去感覺不似是出自專業攝影師之手，又或者不是利用專業器材拍攝，似乎是用手機快速捕捉。」

議題涵蓋新移民性小眾

作為策展人，黃嘉瀛提到不會偏重某些主題。「入圍的作品話題很廣泛，藝術界其實一向也有關注這些議題。不過去年的運動其實也連結了不少人權組織、少數族群、新移民和性小眾，現在有如打開了缺口，社會對metoo運動、兩地邊境也日益關注。」策展人的角色，就是如何呈現作品，帶出展覽主題，黃嘉瀛把起點放在2020年，因為背後是庚子年這個關鍵詞。

「展覽需要照顧不同文化背景的觀眾，不論來自東西，我以庚子年去帶出這個展覽，中國傳統曆法中，每60年一個甲子，而每次來到庚子年，世界總有大事發生。今時今刻相信大家也體驗到世界的動盪，而且香港社會經過去年的社會運動，很多我們一直視而不見的問題已經浮現，以往發現這些問題時，可能是帶來衝突或不開心，可是如今很多人已有政治覺醒，因而也有多些機會探討和對話。來到新世代，雖然科技進步，但我們也知道是敵不過疫症、天災、氣候變化。如果我們一起處理這些問題，便可以將人與人之間的距離拉近。所以人權不是一個『offensive term』，在展覽中會看到它能提供一道橋樑。」

藝術反映時代 「啪」醒受眾

本身也是藝術家的黃嘉瀛 ，特別喜歡當中某些概念化，需要時間閱讀的作品，「Made for Export是件一家大小的兔仔瓷碟，不過當中有一個孔，因為其中一隻小兔被切下來，這個表達方法很有趣。另外 Wandering at the Sea是一個裝置作品，用抽象的手法去說自己與家庭的歷史，表達手法並不常見，需要時間閱讀。My Extra Special Auntie是一個二次創作，改寫了一本童書， 說的是家中工人姐姐的故事，一直以來關於香港工人姐姐的聲音很兩極，這個作品展示了同理心」。

在動盪的社會談藝術是否沒有意義，黃嘉瀛直言藝術可能真的沒有實際作用，「但在所有行動前，我們需要有很多啟蒙很多思考，需要『啪』的一聲才會醒。而且藝術作品一定反映時代，即使像讀書時期讀到的中國書畫，談到的竹林七賢怎樣避世，現在回看也有其時代背景，藝術是不能拒絕反映時代面貌」。

這次展覽同時也會透過網上平台供公眾欣賞，作品將以網上拍賣形式出售。拍賣投得收益，將全數投放於Justice Centre的非牟利工作。

香港人權藝術獎2020入圍作品展

日期：5月12日至6月6日

地點：歌德藝廊（香港藝術中心14/F）

節目查詢：bit.ly/2W77e8l

編輯/李東阳

電郵/culture@mingpao.com