本地薑研空氣淨化器 5重過濾 銀離子殺滅病毒

定時更換——由於銀離子是以催化劑方式來消毒殺菌，原則上不會消耗，但濾芯經長期使用後，表面會積塵減低效用，故廠方建議銀離子濾芯（上）及納米礦晶濾芯（下）約6至8個月便要更換。（劉焌陶攝）

特大濾芯——機內可更換的濾芯分別有初效濾網（阻隔大型灰塵垃圾）、銀離子濾芯（右）及納米礦晶濾芯（左），另外亦設紫外線及等離子消毒功能，其中初效濾網可使用吸塵機來清潔。（劉焌陶攝）

【明報專訊】新冠肺炎疫情在香港雖似有緩和趨勢，但大家都不敢掉以輕心，清潔消毒產品仍特別吸引注意，其中不少人都考慮添置的家庭電器是空氣淨化器。最近，有本地科研公司開發以銀離子技術消滅病毒的空氣淨化器，標榜不會引致二次污染，令家中空氣更加潔淨。

空氣淨化器過濾空氣中病毒的方式，主要有兩種，一種是利用高效能濾芯過濾病毒，另一種是透過紫外線、光觸媒等技術殺滅或抑制病毒。雖然兩者都能淨化空氣，但前者或令病毒殘留在過濾器中，並可能在更換過濾器時重新污染家中的空氣；後者由於會直接殺滅或抑制病毒，即使更換濾芯都不會引致二次污染，但這類產品在市場上並不算多。

測試：10分鐘殺八成人類冠狀病毒

最近，本地初創公司Aurabeat Technology開發出AG+雙離子消毒空氣淨化器，具備5重淨化功能，除了有較主流的紫外燈、等離子等消毒技術，也使用了較少見的銀離子殺菌技術。其實過往亦有產品採用銀離子殺滅細菌及病毒，因為它可以分解病毒外層蛋白質、抑制病毒複製、破壞病毒的DNA（去氧核糖核酸）及RNA（核糖核酸）等，但能否殺死新冠肺炎病毒，卻未有數據支持。因此，生產商特別與具ISO認證的美國生化實驗室合作，測試了結構近似新冠病毒的人類冠狀病毒，測試顯示銀離子濾芯能在10分鐘殺死近八成病毒，廠方藉此推算，濾芯可以在半小時內消滅空氣中逾96%的病毒。

濾芯吸附有機物 助除異味

除了針對冠狀病毒而設計的濾芯，機內亦設有納米礦晶濾芯，是採用海泡石、矽藻土等多種非金屬礦物質製作成的納米級吸附礦晶。根據生產商解釋，納米礦晶由於孔隙多，而孔隙表面帶極性，可用來吸附包括甲醛、苯、VOC等氣體化合物。過濾空氣中的有機化合物之餘，也能去除當中的異味。

AG+雙離子消毒空氣淨化器的使用範圍在538平方呎以內，而需更換的濾芯，分別有銀離子濾芯（$580，連初效濾網）及納米礦晶濾芯（$208）兩種。廠方表示，銀離子濾芯採用催化劑方式殺死病毒，過程中消耗速度極慢，一般而言可長時間使用；但由於長時間有空氣經過濾芯，有可能因積塵而令通風及殺菌效能減弱，故建議用家約6至8個月（約2000小時）便更換濾芯一次。而機身有濾網更換提示，提醒用家更換濾芯。

■Aurabeat AG+雙離子消毒空氣淨化器規格

有效範圍：538平方呎以內

潔淨空氣流量：375立方米／小時

功率：90W

最大噪音：58dBA或以下

體積：628×390×211mm

重量：7.6kg

售價：$4280（限時優惠）

網址：www.aurabeat.com.hk

文：勞耀全

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com