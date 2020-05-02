創科神探：爭逐專利 逆市開拓新商機

【明報專訊】新型冠狀病毒肆虐全球，人心惶惶，經濟面臨步入大衰退的危機，但科技發展卻逆流而上，協助人們從黑暗中找到曙光。近日，香港科技園與傳媒機構推出影片系列，介紹園區公司的科研成果如何守護大眾。

科企轉化自家專利 投入抗疫

Meridian Innovation將自家專利傳感器技術轉化為長波紅外線溫度傳感器，能準確及快速為群眾測量體溫，抗疫潮中大派用場；視野機械人公司（Insight Robotics）則把探測山火的技術轉化，設計了適合範圍大及人流多的智能體溫篩查系統。兩間公司的舵手包括新加坡的過江龍及土生土長的科學家，創科神探想起去年一個科技創業比賽IPHatch，同樣是新加坡與香港代表聯手的組合。

科技專利作獎品 激發參賽者創意

那個由香港貿發局與新加坡伙伴引進來港的比賽，帶來了Panasonic、Nokia等研發的10個科技專利組合，讓參賽者透過這些專利，構思嶄新的技術應用，開創新商機。去年勝出者之一Charles，是玩具廠第三代傳人，亦是工業設計家。他銳意以科技革新傳統家族生意，最後贏得Nokia的大型追蹤專利技術，並結合自家研發的情緒偵測手帶，把公司業務擴闊至公共安全領域。

另一優勝者Daniel，是具30年電子業經驗的創業者，他把Panasonic的智能家居系統網絡保安專利技術，結合自家發明的「萬能遙控器」，成功替公司升級轉型為智能家居的科企。還有一名本地集成電路晶片設計專才莫偉邦，他受母親患病求醫的經歷啟發創業，曾研發獲得多個獎項的微創智能手術手套。莫偉邦去年參賽時，構想把自行研發的納米物料結合Panasonic影像糾正傳感器專利技術，設計出智能避彈衣而獲勝。新公司業務現正朝多元化發展，涵蓋醫療及復康產品。

創科神探眼見近日本地口罩保存夾被大肆抄襲，二手書交易平台又遭內地網直接複製，知識產權和創業者的心血被狠狠蹂躪，當下更加覺得IPHatch這個創新比賽彌足珍貴。以跨國大企業的專利科技提供創業點子，又把專利技術使用權作為比賽獎品，幫助創業者省時省錢省煩惱，這個比賽本身已是創意滿分，福澤業界。

IPHatch香港區比賽今年繼續舉辦，提供15個Panasonic及Nokia科技專利組合，比賽截止日期為5月31日。趁抗疫閉關之際，大家不妨花些時間了解一下詳情（www.iphatchday.com/hongkong），逆境中積極找尋機會。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）