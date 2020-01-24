哲學大牌檔：DSE，考唔考？

龍將軍：「根本香港教育制度嘅學系全部都好academic，你先至用嗰套方法測試一個人。」（Alison Hui@a.h.inkpen提供）

【明報專訊】連續多天錄得零個案的喜訊傳來之前，應屆DSE考生在疫情久久未褪的陰霾下，背負祝福聲硬着頭皮步入試場。前途與自身安全，應如何抉擇？

局外人可以理性地質疑，為升學攞條命搏值不值得？

但學生又有責任為了防止社區爆發而棄考嗎？

到底，在這樣的教育制度下，他們可有選擇嗎？

考得成，可慳錢

西營盤的一個小公園裏，一名鬈髮童顏的男生面對無人的球場獨坐碌手機。自稱「龍將軍」的他原來早已脫離學生行列，「會考都18年前喇，A-Level就16年前囉」，畢業後打過幾年工，現在幫家人打理藥材店，當時剛收舖準備回家。問他若是應屆考生，會不會祈求考試如常，他說梗係想考得成，「band數無咁高嘅學生好蝕底喎，評咗你學校先，再評你份卷嘛」。他憶起中五會考模擬試前夕老師的恫嚇，「SARS嗰年我中三。到我中五，老師就嚇你，叫你哋考mock努力啲唔好亂嚟，因為話呢，SARS嗰年A-Level無考到，有啲科攞咗校內成績做評核」。正於2003年戴着口罩應考的鹽叔急忙澄清，「假㗎喎，我就係SARS嗰年考A-Level」。龍將軍的老師也許沒想過那番苦心的威嚇竟烙印在學生心裏多年，被揭誤信假消息的龍將軍以一句「唔知啊咁佢兇我嘛」尷尬推搪，「個個考mock都求其㗎啦，如果學校兇咗你，你都會努力啲吖，唔公平囉。咁攞咩成績嚟計啊，我咁辛苦讀到咁樣，入唔到大學咪好慘？」他會求神拜佛順利開考，原因是「嗰個年紀嚟講，會覺得好大件事」。

龍：我哋大人好鍾意講話公開試好小事啫，我每年放榜facebook都會講呢啲說話。呢啲係某啲人嘅諗法，有啲人，你發現係一世都攞你會考成績嚟講，唔係就唔會鬧人毅進仔啦，係咪先！話人毅進仔，因為佢讀毅進嘛，咪就係會考囉。

潘：咁你覺得公開試成績對你往後影響大唔大？

龍：咁就無。

潘：即使你之後嘅成就其實都無受公開試成績限制，你都會覺得考試咁重要？

龍：都會㗎，錢嘅問題囉。我考A-Level嗰時好緊張，有個老師叫我唔使緊張，話其實考到同考唔到有時都係錢嘅問題啫。你想升學，讀到JUPAS嘅degree學費係會平啲嘛，比起直資例如樹仁、珠海。你想嗰刻慳咗嗰嚿錢先咁嘅道理囉。如果屋企唔係好多錢，可能要靠JUPAS先有機會，唔係就借落一身「關窿」㗎喇，好慘啫。咁當然有人讀JUPAS都一身「關窿」。

穿PPE都要應試

若疫情持續，教育局卻堅持開考，龍將軍又是否願意冒人身安全應考？他說其實都驚，不過無辦法，「check准考證嗰時，『撼撼』聲掹個口罩落嚟即刻掹番上去囉」。小記和應說自己在公司飲水時，除下口罩的5秒間也會憋氣。問他如正值疫情最高峰，仲夠唔夠膽去，龍將軍決心依然，「著件PPE去考囉！好似差佬咁，啲舖頭有得賣㗎，唔知係咪淘寶淘番嚟」。

潘：點解去到著PPE都要去考呢？唔怕無命咩？點解無諗過唔考呢？

龍：因為我代入咗學生個思想，我梗係會對前途好迷茫㗎。如果我唔考，全部absent，唔知學校會唔會收番你repeat喎。

潘：即係以你𠵱家呢個年紀，你就唔會咁做？

鹽：如果你仔女係考生呢？

龍：我一定叫佢唔好去考啦！

鹽：咁佢話唔得啊阿爸，我唔想下年讀唔番。

龍：咁我幫你搵第間學校咪得囉！

不得不考 學生被逼上梁山

推到政策層面，畀你做教育局長楊潤雄，你會點？龍將軍喊道：「梗係唔搞住啦！推遲囉！全部嘢推遲囉下年！」講就容易，小記與鹽叔大潑冷水，問下屆DSE點算？大學會少咗一屆人，下一屆就多一倍人？「你咪當有兩批Year 1，無Year 2囉！咁下年教Year 2嘅咪落番Year 1度教囉。」面對這位「高官」的理所當然，我們發揮記者本色，咬緊追問：「咁你點處理啲人嗰年呢？中學都唔夠位畀你repeat喎。」楊潤「龍」在連番質問下終於示弱，「都係啊……不過你呢刻唔使諗押後一年嘛，你諗推遲少少咋嘛，咪推到件事完為止囉。下年1月完，咪1月先開考囉，所有嘢推遲番咁多個月囉，喺啲假期度縮，即係例如聖誕假唔放喇，縮縮吓咪追番個進度囉」。他堅持要等到連續28日零個案才開考，哪怕要等上兩年，「因為如果爆發，就會係你（局長）嘅問題嚟喇喎。試場如果咁啱有兩個人一齊check緊准考證，唔夠1.5米除咗口罩，一個有嘢一個無嘢，就spread開去，唔係淨係spread學生喇喎」。

潘：咁你有無諗過，如果你係考生，會唔會為咗防止社區爆發而唔去考呢？

龍：梗係想盡量考，所以咪話著PPE囉。

潘：即係你唔覺得自己有責任，為社會安全而避免？

龍：學生係被動㗎嘛。唔去考，佢咪用咗自己嘅人生take risk囉，佢哋係受害者嚟㗎嘛，唔會blame the victim㗎嘛。

鹽：即係唔係佢哋嘅role to play？

龍：為自己諗，一定係要去考㗎，呢件事唔係佢哋嘅問題嘛，係政府逼佢上梁山嘛。

潘：即使你覺得政府錯判形勢，個決定係不智，都照去？

龍：你一定要不智落去喇，因為佢（學生）係無辦法反抗㗎嘛，喺個制度裏面。𠵱家唔去考嗰啲人，斷估唔會有任何措施幫佢哋㗎啦，全部absent嘅人係咪下年可以原校repeat先？無人咁講過喎。

潘：只能被動地配合？

龍：係啊。講真，佢哋都係叫做唔fair嘅情况下去考啦，𠵱家無自修室。我嗰時返學校，學校𠵱家又唔開，咁你咪變咗喺屋企，住劏房嗰啲咪唔使溫囉。窮嘅學生已經無可能有一個好嘅環境溫習。總之佢哋係慘嘅，做乜嘢都係要㗎喇。

反思教育革新 學科太單一

龍將軍忽發奇想，「再唔係你改囉，研發個system出嚟，以後可以喺屋企考試，其實得㗎，考試tune到唔係記嘢咪得囉」。提到顛覆考試模式的重大調整，鹽叔乘勝追擊，問龍將軍會不會支持，「再反思多一步，考試本身會唔會已經有啲唔係咁重要，或者唔應該play個咁重要嘅role？」

龍：其實係要改變㗎。好多人其實唔適合嗰個模式，唔鍾意記嘢，喺嗰度咪得唔到應有嘅評核囉。

潘：你覺得考試係咪必須呢？對一個社會將人分流？

龍：我真係覺得唔係必須㗎喎。唔知啦，我自己讀大學，有啲科唔使考試嘅，有啲能力無辦法用考試評核㗎嘛，例如拍電影、畫畫。

潘：但你覺得中學生呢個階段，要評核佢有無足夠能力升學，測試嘅係咪技能上嘅能力？

龍：咁係因為我哋香港啲大學分科好academic啫。

潘：咁學術梗係academic㗎，要有自主研究嘅能力嘛。

龍：例如電影、藝術學院，可能唔apply呢一套㗎喎。根本香港教育制度嘅學系全部都好academic，你先至用嗰套方法，用公開試測試呢個人語文能力，數學有幾好，生物叻唔叻，然後揼佢去嗰啲科。有好多科係做唔到㗎嘛，讀marketing嘅，𠵱家公開試其實無好足夠嘅科評核佢有無呢啲能力㗎。

潘：你意思係考試評核方式太單一？

鹽：佢甚至唔止講緊考試，講緊成個教育制度，直情係教啲咩科，你教嘅全部都係咁學術嘅科，自然淨係適合用筆試方式去考核。如果本身中學嘅教育已經好diversified，拍嘢啊藝術啊體育，多啲唔同……

龍：唔知邊個國家咪改咗囉，話以後就唔會再有科目。

鹽：假㗎！

龍：呢種方式其實幾好㗎喎，大學好多人都係用呢種方式學習㗎啦。講真你香港嗰啲科目永遠都好傳統嘅時候，有啲人讀PR嘅，讀完出到嚟感覺唔PR，因為根本都唔係嗰啲人，唔知點解入咗去，佢可能唔適合嘅，又或者學校根本無可能畀一個人好早知道自己鍾意乜。

鹽：因為純academic。

潘：大家都係上嗰啲堂。

龍：除非你好鍾意參加課外活動，問題係𠵱家佢哋連參加課外活動嘅時間都無埋啦嘛。係我哋細個……我自己就係咁，細個有一次參加海洋公園嘅義工活動，講解海豚嘅，我唔知黐咗邊條筋，就諗不如整條片啦，講解可以容易啲，就係個過程裏面發現自己原來鍾意呢啲嘢。

潘： 所以課堂上教嘅，就唔會令你知道？

龍：邊有可能接觸到，個模式係引發唔到你對未來嗰個思考㗎喎。

文 // 潘曉彤

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多細的風險才值得冒？

DSE開考了，不少人議論紛紛。究竟在疫情還沒確定完全平復的情况下，應該開考嗎？

誠然，目下香港的情况漸漸穩定，但大家都知道，還未到28日沒有新個案，加上還是有港人可以從外國回來，情况還不能完全確定。開考無疑是增加了考生和香港整體的風險。

視人為人命？抑或工具？

而且，我們也可追問一個理論問題：如果疫情真的比現况更惡劣，我們是否就不開考？這裏問的，是風險與實際效用兩者間的取捨。不開考，實在會引致很多問題。下年一次過考兩屆嗎？這一年學生的學習生活怎樣安排？留在中學嗎？有足夠資源嗎？大學少一屆學生嗎？還是應該用校內成績來評核？但這又公平嗎？

這些問題如果代價太大，我們是否應轉為支持，只要疫情還不是極嚴重，我們也應開考？

有些人會堅持，人命是絕不能妥協的。只要有一絲風險，我們就不應該開考。尤其考生別無選擇，你開考就是逼考生冒險，而且還不到考生選擇。這遙遙呼應德國大哲學家康德的說法。康德認為人自有內在自足的價值，無論任何情况，也絕不能把人當成純粹的工具，用來達到其他目的。這體現了人的尊嚴。現在因為一些行政安排上的需要，要求考生赴考，可能也就構成了康德認為對人的不尊重。

問題是，很多不同情况下，現行社會也不是把人當成神聖不可侵犯，而我們一般也接受。舉個例，其實做大型基建工程，差不多一定會有人命傷亡。很多國家都有數據，知道大約每起一公里的公路，就會有多少人命的損失。數字不太高，但這也是人命來。如果按照上面的說法，有任何人命損失的風險我們就不應該做的話，那麼其實很多大型基建工程也應該停止。但這代價實在很大，我們能想像沒有公路的香港嗎？但我們卻知道，一旦工程進行，有人命損失就很自然。那我們可以怎樣選擇？還是覺得不應該冒任何人命的風險嗎？

文 // 嚴振邦@好青年荼毒室

插畫 // Alison Hui@a.h.inkpen

編輯 // 蔡曉彤

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