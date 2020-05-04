忌諱談死 錯過最後時光

不懂面對——面對家中的晚期病患者，不少家人怕自己不懂回應死亡話題，又怕說錯話令患者情緒崩潰，更怕控制不了自己情緒，結果開不了口，錯過說出心底話的最後時機。（明報製圖）

【明報專訊】得了晚期危疾，儘管醫生把病情如實相告，但不少家人為了安撫患者而淡化病情，也有些患者為免家人擔心而隱瞞病情。他們的背後雖然都出於愛與保護，但當中往往涉及常見誤解，反映急需改善家人之間就安寧照顧的溝通。

個案：父患晚期肺癌 子女只顧治療忽略聆聽

1960年代初，和平叔帶同太太及大兒子來到香港，年中無休地在街頭擺賣小食，讓一家人不僅得到溫飽，兩名子女更有機會接受良好教育。一晃眼已幾十年，兒子大學畢業後長駐內地從事中港貿易，女兒也當上公務員並結婚育兒，一家人生活美滿。正當和平叔老懷安慰的時候，太太兩年前於交通意外中離世，年近80的和平叔之後變得寡言。

喪妻加頑疾 憂打擊老父意志

去年端午節過後，女兒發現和平叔胃口轉差，久咳不癒並逐漸消瘦，固執的爸爸拒絕就醫，於是暗自告知哥哥；兒子以公司福利為藉口，帶爸爸檢查身體，不幸證實患上肺癌，並已擴散至肩胛骨，預後不理想。兩兄妹眼見老父剛從喪妻打擊中恢復過來，又面臨頑疾，為免打擊父親意志，決定向老父淡化病情，聲稱其肺癌可透過藥物治療，着他不用擔心，又積極為父親尋求治療，要求試用昂貴的標靶治療，希望緩和病情。

療程終於開始！兩個月後驗血報告顯示腫瘤指標有改善，病情似乎受控，兩兄妹鬆一口氣。女兒在網絡上查閱各種食療及偏方，兒子也請教內地名中醫及蒐購珍貴藥材給父親服用。為此，和平叔十分抗拒：「為什麼大費周章弄來這麼多藥？我已經80歲，遲早一死，毋須浪費金錢。」「爸爸，這都是我們花了很多時間找回來的藥，補肺的，你抵抗力不好，聽話服用啦！」兒子每天苦口婆心地嘮叨着。

「如果我死掉」當禁語

重陽節那天，和平叔忽然嚷着要整理舊物，翻出媽媽遺下的玉指環，突然說：「如果我死掉……」他還未把話說完，女兒趕快打斷：「爸爸，驗血報告不是說腫瘤指標有改善嗎？沒要緊的，只是療程有點長而已。聖誕快到了，我們計劃一下慶祝活動吧！」可是，和平叔並未因子女的孝順而感到安慰，原來，他一早已從醫生口中得知自己是晚期癌症，為了不讓子女擔心，他盡量順從子女的治療安排，收起自己真正感受及想法，但記起太太離世時無機會留低一言半語，他希望可給子女說清楚心裏話，只是女兒的反應讓他把話吞回肚中。

為治療方案爭拗 老父自責流淚

隨病情發展，晚期癌症的徵狀陸續出現，疲倦、痛楚、氣促，影響睡眠及胃口，體重不斷下降，和平叔連日常自我照顧也感吃力，就在冬至前，在家暈倒送院。住院期間，醫生提出轉介紓緩治療，建議兩兄妹好好與爸爸商量。妹妹也認為應及早了解爸爸尚有什麼未了心願，卻被哥哥斷言拒絕：「爸爸含辛茹苦地養育我們，我們還可試免疫治療，至於錢方面，大不了把房子抵押予銀行。」這一來，就連一向沉默的嫂嫂也發難：「你是不是瘋了？即使賣了房子也救不了爸爸啊！」一家人就爸爸的治療計劃起了爭執。和平叔萬想不到兩兄妹會因自己的照顧安排而爭執，埋怨自己把家人弄致四分五裂，心痛流淚。

春節前，兒子休假。他不顧家人反對，把爸爸接回家照顧，發現原來照顧病人比打理生意更困難，各樣照顧工作讓他忙翻了，最難受是晚上傳來老父痛苦呻吟，他強忍淚水，默默坐在老父旁邊。

義務責任掩蓋感情

在爸爸彌留前，兩兄妹才醒覺一直錯誤地把焦點集中在疾病而非患病的父親身上。他們眼中只看到作為子女的義務和責任，並從自己角度出發想着如何報答爸爸養育之恩，忽略了他的感受及想法，也壓抑了自己對爸爸的愛和感情，白白錯過了一家人最後相處的快樂時光。

文：周秀芳（賽馬會安寧頌講師）

編輯：林曉慧

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