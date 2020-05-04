專家札記：長者多願談死亡 隱瞞反惹不實臆測

輕鬆入手——展開死亡話題可嘗試從日常生活入手，如疫情奪走不少長者性命，可從新聞報道談起，以輕鬆語氣帶出大家對生死及臨終治療的看法。（pcess609@iStockphoto）

【明報專訊】誤解1：病人無法承受噩耗打擊？

若期望患者即時接受噩耗是有點不切實際。然而，只要給予時間、空間去消化，再加上家屬支持，大部分患者（尤其是長者）很快可調整過來。在香港，70%以上長者患有至少一種慢性病患，他們對自身健康狀况有感覺；加上大都經歷過摯親好友離世，對於死亡，可謂心裏有數。前線經驗告知，長者較其他患者更願意討論死亡課題，並且態度更積極及正面。事實上，隱瞞病情不能阻止患者自行臆測。在缺乏病情資訊下，患者所想的往往比現實更糟，只是都放在心裏罷了！

誤解2：病人得悉病情後會拒絕治療？

大部分長者都經歷過摯親好友離世，或多或少對治療晚期病患有些想法，例如不欲在生命末段接受無必要的維生治療，或拒絕接受會造成身體嚴重不適的治療等。假如將之一概理解為「拒絕治療」，便會像和平叔的子女一樣，把焦點集中在疾病而非患病的父親身上，忽略長者的「選擇」。

較理想做法是先了解他們「選擇」背後的原因，包括他們最關注什麼、最擔心什麼、是否有未圓心願，以及對治療照顧方案有無誤解等。只有透過充分了解、共同商討，才能訂出一個合乎他們選擇及意願的治療照顧方案。

給雙方時間空間 消化後再對話

面對家中的晚期病患者，不少家人不懂回應有關死亡的提問，又怕說錯話令患者情緒崩潰，更怕控制不了自己情緒，結果在患者面前裝成「什麼事都沒有」，背後卻是淚流滿面。事實上，患者及家人同樣需要時間和空間消化病情信息、調整自己及思考如何與患者談論死亡相關話題，大家不必急於展開對話。討論前，家人先想一想什麼對你最重要？最希望在談話中讓自己和對方知道什麼？家人可預演一下患者不同反應及應對，但毋須過分憂慮。在未做好準備前，更重要是做好聆聽者角色，用同理心回應及身體語言跟患者溝通，例如眼神接觸、陪伴、輕撫、按摩及擁抱等，當患者感到家人的關懷及尊重，會更願意打開心扉分享自己想法，而不是迎合家人安排。

從新冠報道話題入手

即使長者與家人都預備好談論死亡，又該如何開口？相信是不少人的疑惑。可以嘗試從日常生活話題入手，例如近月新冠肺炎肆虐，短時間內奪走不少長者性命，我們可從報道救援、醫療物資不足的新聞中談起，以輕鬆語氣，帶出大家對生死及臨終治療的看法；也可從名人經歷與長者討論對維生治療的取向，例如染上新冠肺炎84歲著名建築師Michael McKinnell拒絕使用呼吸機，他在臨死前一天，將自己墳墓的設計，透過電話交託予正被隔離的妻子，長者會否認同他的選擇呢？除了談論死亡及治療取向，也可從中探討長者對身後事的想法，以及他對家人的囑咐等。

只要懂得把握，身邊有很多機會談到死亡，如果長者對死亡態度較開放，不妨直接討論各項安排，更可以藉着回顧過去人生的片段，肯定他們的成就、對家庭及社會的貢獻，表達對他們的感激。