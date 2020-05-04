安老2.0：丹麥安老「烏托邦」 實現社區共融

【明報專訊】有否想過，在未來，我們會如何老去？在丹麥奧爾堡（Aalborg）一間護老院，可能會找到答案。甫踏進護老院，便見牆上寫着「Fremtidens Plejehjem」，解作「未來的安老院模式」。在這裏，你會見到操得一身健美肌肉的長者，街坊們自由出入餐廳和圖書館，還帶着狗狗到來；傳來鯡魚的味道，便是住客歎下午茶的時候。這些simple pleasures，就是丹麥文化所指的「Hygge」。丹麥人相信，即使老了，一樣可以活出Hygge的人生。

護老院餐廳 圖書館 健身室開放公眾

在這裏居住的長者都可愉快地迎接新的一天。早上設有歌唱環節，讓長者享受音樂帶來的快樂，下午則能享用各種丹麥美食，如鯡魚、黑麥麵包及咖啡等。除了傳統設施，護老院還設有健身室、網吧、室內花園、公共廚房及餐廳。餐廳及圖書館朝7晚9開放予公眾，而健身室則向65歲以上長者免費開放，並歡迎附近的鄰里使用設施。公共空間的設計產生共融、包容的感覺，長者們有如置身於一個小社區，共同生活。

「護老院開放予公眾，有着重大意義，當有人帶着狗狗或孩子來到時，同時帶來喜悅，讓這個地方變得更活躍、更具生氣。」其中一名住客告訴我說。護老院高級顧問兼開發經理Lars笑着補充，護老院大門為大家敞開，而鄰里亦非常愛護這裏的設施，這樣令護老院的長者更加有歸屬感。

其實丹麥人口老化情况和香港很相近，現時丹麥總人口超過560萬，65歲以上的佔近五分之一。面對人口老化，加上護理人員不足，丹麥活躍於開發創新的安老模式，這正正就是Fremtidens Plejehjem成立目的。丹麥護老院的例子，讓我們明白到社區聯繫能使不同年齡的人共同生活，建立一種緊密連結，從而產生幸福感，即丹麥人所指的Hygge。

香港長者置身「隔離」世界

試想一想，香港雖然人口密集，但長者生活在護老院中，有些人可能孤身搬入護老院居住，沒有朋友及家人；有些人偶爾有家人或朋友來探望，但在日常生活中，仍然是無聊及孤獨。也聽過有些情况是街坊不滿當區附近建立護理安老院舍，投訴會有「白車」出入，不方便又不衛生。我們現時身處在一個將長者隔離的世界中，與北歐的社區共融有一大段距離。

跨代共居改善長者健康

事實上，跨代共居的住屋及社區已存在了30多年，首個跨代共居項目始於1976年，當時日本學者島田雅治將江戶川區的託兒所及養老院合併，發現老幼共處帶來的益處甚多。無論是以開放護老院的方式，讓幼童及長者一同活動，還是學生與長者共居，研究顯示社區共融有助改善長者整體健康，並延長其預期壽命。

是次的北歐之旅大大拓闊了我作為護老新人的眼界，希望未來我們能夠做更多的事情，讓各個年齡層的人都能融入社區，建立一體化的生活圈子。更關鍵的是，讓大眾認識到包容及社會連結的重要，讓他們感到被社會接納，可安全舒適地安老。這不但為長者、照顧者及身邊的人帶來福祉，更是社會價值的體現。

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）